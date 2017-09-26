Масоны совершают темные обряды в центре Москвы

За вход на ритуальную мессу берут до 30 тысяч. Но эмоции ценнее денег.

Гостям завязывают глаза, берут за руки, ведут в зал и рассаживают. Снимать повязку запрещено до особого распоряжения Мастера. Наконец, все готово к церемонии – можно смотреть. На стенах – масонские символы: всевидящее око, магический квадрат. В центре комнаты – гроб. В руках у братьев – шпаги, циркуль, наугольник и другие атрибуты.

Этот жутковатый, полный мистики обряд остается неизменным в разных странах из века в век. Вероятно, именно так был посвящен в масоны и "наше все" Пушкин. Поэт писал в дневнике, что 4 мая 1821 года прошел инициацию в кишиневской ложе "Овидий". Известны и его стихи, обращенные к генерал-майору Пущину, бывшему тогда Досточтимым мастером этой масонской организации. В братстве состояли также отец Пушкина Сергей Львович и дядя Василий Львович. А сам Александр Сергеевич, как известно, носил длинный ноготь на мизинце, который в то время был отличительным знаком масона.







С такого же посвящения в члены тайного общества начинается и променад-опера Александра Легчакова "Пиковая дама", которая наверняка станет главным светским развлечением сезона. Каждый спектакль могут посетить лишь 54 человека – по числу карт в полной французской колоде.

Место выбрано символическое - усадьба деда Натальи Гончаровой на Яузском бульваре. Он был вынужден продать огромный дом, чтобы расплатиться с многомиллионными долгами, появившимися из-за карточного проигрыша. Теперь же в этих стенах разворачивается действие самой известной оперы Чайковского.

В ее основе – повесть Пушкина. Александр Сергеевич описал таинственную историю Натальи Голицыной – одной из самых влиятельных и богатых дам XIX века. Когда ее внучатый племянник начисто проигрался в карты, он обратился к бабушке с мольбой о помощи. Вместо денег княгиня открыла ему секрет трех карт, доверенный ей в молодости таинственным графом Сен-Жерменом, и племянник мгновенно отыгрался.

Впрочем, всем известный сюжет в променад-опере "Пиковая дама" уступает место внешним эффектам – "живые" картины в рамах, масштабные видеопроекции, церковная служба с настоящим кадилом и запахом ладана, шампанское для гостей, два – вопреки традиции – дирижера...

Иммерсивный (предполагающий полное вовлечение зрителей) спектакль для Москвы – дело не новое. Избалованная столичная публика уже гуляла по особняку Дубровского в "Черном русском", открывала новые комнаты в доме Альвингов в "Вернувшихся". И каждый раз режиссерам удавалось найти нечто свое.

Особенность "Пиковой дамы" – в оперном формате: артисты поют на расстоянии вытянутой руки. С точки зрения вокала, возможно, у профессионалов будут вопросы. Но к этому спектаклю не стоит предъявлять таких же требований, как к классическому музыкальному театру. Ведь это скорее дорогой перформанс, увлекательный музыкальный аттракцион.

Любой аттракцион, как известно, нуждается в изюминке. И здесь она – в исполнителе партии Германа в одном из составов, Петре Наличе. Широкая публика знала его как участника конкурса "Евровидение". Поэтому многие с удивлением узнают, что после участия в смотре европейской попсы Налич с отличием окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности "Академическое пение". А потом в оперном театре-студии Юрия Сперанского исполнял партии Рудольфа в "Богеме", Тамино в "Волшебной флейте", Дона Базилио в "Свадьбе Фигаро", Ленского в "Евгении Онегине". Был он и Германом в "Пиковой даме".

Но в этой иммерсивной постановке музыку Петра Чайковского дополнили сочинениями неоклассика Николы Мельникова, чей дебютный альбом #22 входит в топ-100 скачиваемых записей на iTunes. Да и весь спектакль строится на эффектном сочетании классики и авангарда – кринолина и роскошных париков с видеосемплингом.

Проект получился масштабным и зрелищным – зрители два часа бродят по этажам особняка, оказываясь то в игорном салоне, то в зимнем саду, то в будуаре старой графини, то в танцевальном зале. И рассчитан этот променад не на ревнителей академического театра, а на желающих красиво, дорого и с претензией на интеллектуальность отдохнуть – стоимость билетов доходит до 30 тысяч.

Но зато можно быть уверенным, что променад по особняку "Пиковой дамы" окажется незабываемым. А знакомая история про тройку, семерку и туз откроется в новом свете.