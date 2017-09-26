Вышел трейлер третьей части "Смешариков"

В Сети появился официальный трейлер третьей части полнометражной анимационной ленты "Смешарики. Дежавю". На этот раз знаменитые герои мультфильма отправятся в путешествие во времени.

Трейлер картины "Смешарики. Дежавю" режиссера Дениса Чернова появился на официальном YouTube-канале TVSmeshariki. По сюжету главный герой Крош обращается в агентство путешествий во времени, чтобы подготовить сюрприз ко дню рождения Копатыча. Однако из-за ошибки все смешарики оказываются в разных эпохах.

Премьера анимационной ленты намечена на 28 апреля 2018 года. Ранее на экраны вышли две части полнометражной версии мультфильма – "Смешарики: Начало" и "Смешарики: Легенда о Золотом драконе".