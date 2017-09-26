Вышел трейлер третьей части "Смешариков"
Трейлер картины "Смешарики. Дежавю" режиссера Дениса Чернова появился на официальном YouTube-канале TVSmeshariki. По сюжету главный герой Крош обращается в агентство путешествий во времени, чтобы подготовить сюрприз ко дню рождения Копатыча. Однако из-за ошибки все смешарики оказываются в разных эпохах.
Премьера анимационной ленты намечена на 28 апреля 2018 года. Ранее на экраны вышли две части полнометражной версии мультфильма – "Смешарики: Начало" и "Смешарики: Легенда о Золотом драконе".
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