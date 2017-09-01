Названы лучшие фильмы ужасов года

Чудовищная история о ненависти, сумасшествии и похищении людей "Прочь" названа лучшим фильмом ужасов 2017 года. Эта картина также названа лучшей картиной года в общем рейтинге новинок сезона-2017.

Одним из главных фильмов ужасов года стала картина "Прочь" производства режиссера Джордана Пила. Главные роли исполнили Дэниел Калуя и Эллисон Уильямс.

Это чудовищная история о ненависти, сумасшествии и похищении людей. Главным героем является чернокожий молодой человек. В его жизни все хорошо складывается: достойная работа, карьерный рост, радужные перспективы. Он окружен преданными друзьями и окутан любовью своей белой подружки. Настоящая любовь, нежные чувства и светлое будущее ждут парня с этой красоткой. Отправившись с ней к ее родителям, парень обнаруживает неладное. Оказывается, что семья и окружение девушки – убежденные расисты, а тела темнокожих молодых людей им нужны для своих чудовищных экспериментов.

В список лучших ужастиков также вошли "Сплит", "Сырое", "Предварительная месть", "Озеро Бодом", "Смертоносная земля", "Оно приходит ночью", "Гончие любви", "Новая эра Z", "Дары смерти", "Песнь тьмы", "Февраль", "Берлинский синдром" и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Ранее журнал Rolling Stone определил 12 лучших кинолент с начала 2017 года. Этот список также возглавила картина "Прочь".