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Культура

Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском

Раймонд Паулс. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Житель Латвии пожаловался на известного советского композитора Раймонда Паулса: мол, тот произнес речь на русском во время празднования 840-летия города Лудзы. Музыкант же усомнился в психическом здоровье инициатора нападок.
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Эрик Далиба отправил жалобу на композитора в Центр государственного языка. Он недоволен, что музыкант "держал торжественную речь на русском языке". Сам Раймонд Паулс считает, что ему не за что оправдываться перед жалобщиком.

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По мнению композитора, Далиба – просто психически нездоров. "Зачем вы обращаете внимание на таких дураков? Ну и что, какой-то больной человек", – заметил он.

Паулс заявил, что участвовал в концерте, где исполнил несколько песен на русском и на нем же передал привет гостям от Аллы Пугачевой, с которой до этого встретился в Риге. "Я вообще не обращался с речью, только с поздравительной. Да, мы шутили на сцене, пели популярные песни, несколько из них – на русском. Что в этом плохого? У нас и Интарс Бусулис половину программы поет на русском языке, а я играю в русской драме", – цитирует композитора НСН

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский. Власти этой страны очень ревностно относятся к тому, на каком языке говорят граждане. С целью контроля за этим и был создан Центр государственного языка. Учреждение штрафует граждан, которые не используют латышский в публичной сфере или плохо им владеют. При этом для 40% жителей Латвии родным является русский.  

Автор: Рудольф Великолепный15 августа 2017, 17:03

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