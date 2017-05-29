В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами

Депутат сейма Латвии Эдвин Шноре в авторской колонке в СМИ сравнил русскоязычное население страны со вшами, которых "вывести трудно". Местные активисты уже пожаловались на агрессивное заявление политика в Генпрокуратуру.

Представитель Русской общины Латвии сообщил, что генеральному прокурору страны Эрику Калнмейеру уже передали информацию о возможном правонарушении. По словам собеседника, члены четырех общественных организаций обратились в ведомство с требованием дать правовую оценку высказываниям депутата сейма Эдвина Шноре.

"Мы просим провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность", – цитирует его "Газета.ru". Отметим, что заявление в Генпрокуратуру также подписали представители Русского общества в Латвии, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и общества "Пером".

Ранее с аналогичным заявлением в ведомство обратились члены Русского союза Латвии, передает RT. Сопредседатель организации Мирослав Митрофанов заявил, что депутата сейма необходимо привлечь к ответственности за оскорбительное высказывание в адрес русскоязычного населения. "По нашему убеждению, Эдвин Шноре должен быть лишен депутатской неприкосновенности и наказан в уголовном порядке за разжигание национальной вражды", – считает представитель общества.

По словам Митрофанова, члены Латвийского комитета по правам человека также обратились в Этическую комиссию сейма с просьбой дать оценку высказываниям политика. Тем временем, в Генпрокуратуре сообщили, что заявление общин будет рассмотрено в ближайшее время.

@zvezdanews Если Латвия шуба, то облезлая, а вши в ней не русские, а западные батальоны. — Алексей Ловкачёв (@minerk523) 19 мая 2017 г.

Напомним, депутат от Национального блока Эдвин Шноре в своей колонке "Цель – латышская Латвия" написал 19 мая 2017 года, что "русская среда в Латвии все еще реальность". "Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее извлечь будет трудно", – цитирует его Baltnews.