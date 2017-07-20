Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера

Поклонники франшизы о приключениях волшебника Гарри Поттера вновь могут ликовать: в октябре ожидается выход двух новых книг о нем. Оба произведения будут опубликованы в честь 20-летия выхода первого шедевра Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский камень".

20 октября в книжные магазины поступят две новые книги "Гарри Поттер: История магии. Книга выставки" и"Гарри Поттер: Путешествие по истории магии", сообщает Radio Times. Вместе с тем, как отмечает издание, эти произведения имеют весьма относительное отношение к знаменитой франшизе и являются, скорее, очередной маркетинговой уловкой для обогащения франшизы.

Во-первых, ни одна из них не написала самой Джоан Роулинг, а во-вторых, в них нет ничего нового о приключениях юного волшебника. В книге "Гарри Поттер: История магии. Книга выставки" рассказывается читателям о предметах, которые преподают в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

А в книге "Гарри Поттер: Путешествие по истории магии" исследуются различные науки из мира волшебников – защита от темных сил, астрономия, травология и так далее. В аннотации авторы обещают, что читатель сможет создать собственное зелье и узнает секрет невидимых чернил.

Напомним, с момента выхода первой книги Джоан Роулинг ажиотаж вокруг франшизы "Гарри Поттер" не утихает. Однако, как отмечают эксперты, в последнее время автор произведения заняла слишком активную позицию в соцсетях, которая негативно сказывается на ее бизнесе. Из-за постоянных постов Роулинг, в которых она то и дело разоблачает своих героев, и выхода многочисленных книг о вселенной Гарри Поттера, интерес к франшизе заметно снизился.