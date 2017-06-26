Как Джоан Роулинг разрушает мир Гарри Поттера
Изначально писательница планировала выпустить всего семь книг о волшебном мире юного волшебника Поттера. Однако, видя какой бешеной популярностью пользуется франшиза, писательница просто не смогла остановиться.
В дополнение к основной сюжетной линии, она выпустила "Сказки Барда Бидля" – книгу рассказов, фигурировавших в одной из книг о Поттере. Далее были выпущены таже несколько других произведений по мотивам франшизы: "Квиддич с древности до наших дней", "Фантастические звери и места их обитания".
Также была выпущена пьеса в двух частях "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Несмотря на ее бешеный успех, многие фанаты Роулинг были разочарованы. Сюжет произведения был слишком запутан, а новые персонажи не вдохновляли также, как старые, пишет ТАСС.
Параллельно с выходом книг Роулинг придумала новую хитрость и стала поддерживать интерес к своим произведениям, регулярно разоблачая своих героев в прессе. Так, в 2007 году она объявила, что директор Хогвартса Альбус Дамблдор – был геем.
Позже писательница стала регулярно сообщать какие-дополнительные данные о персонажах с помощью постов в Twitter. Так, например, каждый год она регулярно извиняется перед своими фанатами за убийство кого-то из героев франшизы.
Однако по мнению многих поклонников "поттерианы", маркетинговые уловки Роулинг постепенно изживают магию из созданного ею мира. Персонажи кажутся уже не такими вошлебными и привлекательными.
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