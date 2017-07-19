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Культура

Названа самая популярная песня в мире

Фото: youtube.com
Компания Universal Music объявила, что песня латиноамериканского исполнителя Луиса Фонси Despacito стала самым популярным треком в мире. За полгода этот зажигательный хит набрал 4,6 миллиарда прослушиваний.
прочитано 412 раз

Песня пуэрто-риканского реггетон-музыканта Луиса Фонси, записанная при участии известного рэппера Daddy Yankee впервые была обнародована в январе текущего года. После этого композиция стремительно взлетела вверх в латинских хит-парадах. 

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А после того, как в записи ремикса на Despacito принял участие известный певец Джастин Бибер, песня получила мировую известность, пишет Variety. При подсчете компания Universal Music учитывала данные таких известных платформ как Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube и других.

Таким образом, за полгода латинский хит прослушали 4,6 миллиардов раз. При этом, большая часть прослушиваний пришлась на видеохостинги. Так, клип на песню просмотрели более 2,6 миллиарда раз.

"Стриминг открыл возможность песням с другим ритмом, другой культурой и другим языком быть успешными по всему миру", – отметил глава компании Лучиан Грейндж. Сам Луис Фонси также признал, что стриминговые сервисы во многом повлияли на успешность его хита.  

Автор: Рудольф Великолепный19 июля 2017, 12:09

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