Известный музыкант снялся в "Игре престолов"

В новом, седьмом сезоне популярного фантастического сериала "Игра престолов" снялся известный британский музыкант. Интернет-пользователи весьма неоднозначно отнеслись к этому факту.

Напомним, долгожданная первая серия седьмого сезона "Игры престолов" появилась в Сети 17 июля, в 04:00 мск. Зрители были удивлены, увидев на экране британского поп-певца Эда Ширана, известного благодаря своему мегахиту Shape of you.

Музыкант сыграл безымянного солдата и даже исполнил часть новой песни. Однако интернет-пользователи весьма неоднозначно восприняли появление Ширана в любимом сериале, сообщает Time.

Одни были рады увидеть знаменитость, а другие признались, что уже утомлены постоянным присутствием британца на радио и телевидении. Нашлись и те, кто шутливо посетовал, что героя Ширана не убили сразу же. Отметим, что ранее музыкант засветился в последней части комедийной ленты "Бриджит Джонс".

Напомним, в предпоследнем сезоне саги "Игра престолов" – всего семь серий, продолжительность каждой из них – около 60 минут. 71 минуту будет длиться седьмой эпизод.

По некоторым данным, в новом сезоне сериала появятся музыканты из группы Bastille. При этом в предыдущих сериях зрители видели участников групп Snow Patrol, Coldplay, Sigur Rós, Mastodon и Of Monsters and Men.