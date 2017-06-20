За что любят хиты из 90-х

Казалось бы, жизнь идет вперед, ежедневно в мире появляется множество потрясающих хитов, однако большинство россиян в возрасте от 30 лет и старше все еще хранят верность старым-добрым песням 90-х. Dni.Ru попытались разобраться в том, что же так привлекает нас в незатейливых композициях вроде "Крошка моя", "Мальчик-бродяга" и "Люби меня, люби".

Многие исполнители, популярные 15-20 лет назад, давно уже не выступают или, по крайней мере, не поют новых песен, но концерты типа "Дискотека 90-х" все равно пользуются бешеным успехом. Взрослые, солидные люди приходят на танцпол и пускаются в пляс под вечные хиты Натали, Андрея Губина или группы "Мальчишник".

А совсем недавно на премии "Муз-ТВ" композиция группы "Руки вверх" "Крошка моя" получила премию как лучшая песня 15-летней давности, что еще раз доказывает вечность хитов из 90-х. Видимо, в песнях того времени было нечто такое, чего российские слушатели уже не могут найти в современных композициях.

Любопытное исследование на тему музыкальных предпочтений россиян провел на днях сервис "Яндекс.Музыка". С помощью специальных алгоритмов программа проанализировала несколько сотен российских поп-песен. На основе этих данных сервис составил микс из наиболее часто встречающихся в этих композициях слов.

Так оказалось, что в текстах песен чаще всего встречаются слова: "любовь", "день", "боюсь" и "глаза". На основе этих нехитрых слов была создана самая банальная песня на свете: "Моя жизнь до тебя была без любви. Где была ты – не знал я, и просто ни-ни. Все эти дни. Но теперь лишь моя ты, твои глаза. Твое сердце.Я только за. Если мы с тобой это а?".

Конечно, смысла мало, но именно у такого текста есть все шансы стать народным хитом на следующие 20-30 лет. Разберемся подробнее в магии хитов 90-х.

Ностальгия

Признайте, если вы впервые поцеловались под "В последний раз" группы "Мальчишник" или встретили будущего мужа, когда звучал хит "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби", то трудно уже забыть эти песни. Привязанность к песням 90-х – это часто грусть по беззаботной юности или молодости. А когда нами овладевает ностальгия, трудно критически воспринимать то, что сопровождало приятные воспоминания.

Все просто и понятно

Главная "фишка" песен 20-летней давности – это текст: простой, понятный, без лишней смысловой нагрузки. Ровно то, что нужно, чтобы распевать в скучной пробке или, напившись в хлам, в караоке с друзьями: "Зима-холода, одинокие дома", "Не ходи к нему на встречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди" и так далее.

Технически простая мелодия

Все хиты 90-х объединяет одна общая особенность – это динамичный, простой ритм. Под такие песни хочется либо обниматься в темноте, переминаясь с ноги на ногу, либо шумно отжигать на свадьбе, отбросив в сторону все проблемы.