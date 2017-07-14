Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"

В Сети появилась имя музыкального продюсера нового сезона "Фабрики звезд". Российский композитор Виктор Дробыш будет руководить группой молодых конкурсантов.

"Виктор Дробыш спродюсирует новую "ФАБРИКУ ЗВЕЗД"!" – сообщает паблик Super в социальной сети "ВКонтакте". При этом сообщается, что кастинг на очередной сезон проекта начнется уже в августе 2017 года.

Отметим, что, по мнению Виктора Дробыша, концепт этого проекта до сих пор себя не исчерпал. В июне 2017 года он заявил, что пока рано думать о рейтингах нового сезона телешоу. "Успех зависит от многих составляющих: придумают ли интересные повороты в сценарии, насколько яркими будут участники", – цитирует его "Мир Новостей".



Генеральный продюсер компании-производителя проекта "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева также отметила, что у нового сезона проекта есть огромный потенциал. "Формат "Фабрики звезд" снова необыкновенно популярен во всем мире, и мы решили не отставать. Огромный плюс проекта – он открывает новые имена", – пояснила она.

Отметим, что "Новая фабрика звезд" будет транслироваться на "МУЗ-ТВ". "Если тебе от 16 до 30, ты круто поешь, мечтаешь стать настоящим артистом и не боишься реальной критики профессионалов, заполняй анкету и приходи", – сообщается на сайте телеканала. Кастинг продлится до 31 августа 2017 года, а начало сезона запланировано уже на осень текущего года.

Напомним, у Виктора Дробыша уже был опыт в управлении "Фабрикой звезд" – он был музыкальным продюсером шестого сезона проекта, который транслировался на "Первом канале" в 2006 году. Знаменитыми стали такие "выпускники" школы российского композитора, как Дмитрий Колдун, Александр Гурков, Прохор Шаляпин и Зара.