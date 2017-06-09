В Ясной поляне стартует Толстой Weekend

9 июня в музее-усадьбе Ясная Поляна открывается театральный фестиваль Толстой Weekend. В этом году он проходит уже во второй раз. Дата проведения мероприятия была перенесена с сентября на июнь – ко дню рождения музея, которому 10 июня исполняется 96 лет. В этот раз на фестивале планируется принять свыше пяти тысяч гостей и зрителей.

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