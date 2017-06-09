В Ясной поляне стартует Толстой Weekend
Традиционно на сценах под открытым небом будут показаны интерпретации
на темы произведений Толстого. В программу впервые включены и постановки по
произведениям других авторов, созвучных творчеству писателя. Всего состоится
около 20 мероприятий.
Свое видение толстовских произведений на фестивале представят 12 театров из России и Польши. Постановки пройдут на пяти различных площадках: главная и малая сцены, яблоневый сад, Дом Волконских и парк Клины.
Фестиваль будет открыт спектаклем "Война и мир" Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко на главной сцене, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир". В Доме Волконского пройдут дискуссии о постановках Толстого на театральной сцене, в которой примут участие российские и зарубежные режиссеры и критики.
Яблоневый сад будет отдан программе, основанной на рассказах Толстого для детей в постановках московских и Тульского кукольного театра. Несколько раз в день по территории всей усадьбы будет проходить интерактивный спектакль-путешествие "Зеленая палочка", поставленный московским театром "Liquidtheatre" с участием тульских актеров.
Закрывать фестиваль будет масштабная постановка "Анны Карениной" Севастопольского академического театра имени Луначарского. Около четверти от общего числа билетов будет выделено в качестве социальной квоты, что поможет людям вне зависимости от достатка насладиться актерским мастерством артистов. Напомним, первый фестиваль Толстой Weekend состоялся 9-11 сентября 2016 года и собрал более трех тысяч зрителей, став одним из главных культурных событий года в Тульской области.
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