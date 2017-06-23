Как распознать обман известных артистов
О том, как различить обман, рассказывает основатель школы вокала, педагог Жанна Серопян.
Почему артисты используют фонограмму
Любая запись, звучащая со сцены, считается фонограммой. Принято различать "плюсовую", когда к аккомпанементу добавляется голос исполнителя, и "минусовую" – на которой звучит только музыка и иногда бэк-вокал.
Российская эстрада грешит частым использованием фонограмм на концертах. Особенно массово этот не совсем честный способ применялся в 90-х годах. Данный период славится появлением целого сонма звезд, выступающих исключительно под запись. Это объясняется тем, что на тот момент концертное оборудование зачастую оставляло желать лучшего и обеспечить качественный живой звук просто не было возможности. Тогда на помощь приходила фонограмма.
Сейчас среди причин подобных выступлений можно назвать следующие:
Также использование "плюсовых" фонограмм – характерная особенность съемок ТВ-шоу и развлекательных программ. Хорошо известный всем новогодний "Голубой огонек" записывается именно так. Но и в телевизионной среде есть исключения: при просмотре целого ряда передач, в частности "Голос" и "Главная сцена", зрители могут видеть в углу экрана специальный значок "живой звук".
Но как артист говорит со зрителями, если звучит плюсовая фонограмма? Все просто: в нужных местах он просто включает свой микрофон – и может общаться с залом, создавая эффект живого выступления.
Как отличить исполнение живое исполнение от "фанеры"
Есть несколько простых способов, позволяющих распознать использование фонограммы:
Но есть и хорошая новость. Практически всегда поют вживую исполнители рока, рэпа, джаза и классики. Поэтому можете без опасений посещать их концерты и наслаждаться их взрывной энергетикой.
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