Как распознать обман известных артистов

Профессиональное владение вокалом не зря считают настоящим искусством. Артист не просто доносит смысл песни при помощи голоса, он взаимодействует с публикой, заряжает ее своей энергией. Не секрет, что сейчас многие певцы работают под фонограмму, выдавая студийную запись за полноценное живое выступление. Как понять, что звучит со сцены: реальный вокал или трек с электронного носителя?

О том, как различить обман, рассказывает основатель школы вокала, педагог Жанна Серопян.

Почему артисты используют фонограмму

Любая запись, звучащая со сцены, считается фонограммой. Принято различать "плюсовую", когда к аккомпанементу добавляется голос исполнителя, и "минусовую" – на которой звучит только музыка и иногда бэк-вокал.

Российская эстрада грешит частым использованием фонограмм на концертах. Особенно массово этот не совсем честный способ применялся в 90-х годах. Данный период славится появлением целого сонма звезд, выступающих исключительно под запись. Это объясняется тем, что на тот момент концертное оборудование зачастую оставляло желать лучшего и обеспечить качественный живой звук просто не было возможности. Тогда на помощь приходила фонограмма.

Сейчас среди причин подобных выступлений можно назвать следующие:

Артист бережет свой голос или по состоянию здоровья не может работать вживую.

Выступление проводится в ситуации, когда на тщательную настройку оборудования просто нет времени или возможности.

Исполнитель стремится скрыть отсутствие у себя голоса, таланта и профессиональных навыков, присущих настоящим певцам.

Также использование "плюсовых" фонограмм – характерная особенность съемок ТВ-шоу и развлекательных программ. Хорошо известный всем новогодний "Голубой огонек" записывается именно так. Но и в телевизионной среде есть исключения: при просмотре целого ряда передач, в частности "Голос" и "Главная сцена", зрители могут видеть в углу экрана специальный значок "живой звук".

Но как артист говорит со зрителями, если звучит плюсовая фонограмма? Все просто: в нужных местах он просто включает свой микрофон – и может общаться с залом, создавая эффект живого выступления.

Как отличить исполнение живое исполнение от "фанеры"

Есть несколько простых способов, позволяющих распознать использование фонограммы:

Голос исполнителя всегда ровный, даже если артист при этом выписывает сложные танцевальные па. Практически невозможно активно двигаться на сцене и не сбить дыхание. Известно совсем немного поп-исполнителей, которым это удается: например, Бейонсе, но даже она предпочитает разграничивать танец и пение, передавая во время припевов инициативу бэк-вокалу. В России подобным умением славится Анжелика Варум и Леонид Агутин.

Разный тембр голоса артиста во время исполнения песни и общения с публикой. Прислушайтесь на концерте к популярным фразам "Я не вижу ваших рук!", "А теперь вместе!" и т.п. Если их звучание более объемно, то, скорее всего, исполнитель поет под фонограмму.

Если ведется запись для телеэфира или вы пришли на концерт, в котором участвует много разных артистов, это почти всегда гарантия того, что все поют под фонограмму. Просто потому, что для качественной отстройки звука под конкретного исполнителя требуется несколько часов.

Наблюдение за работой звукорежиссера. Если в момент, когда артист предлагает залу спеть вместе с ним, он производит какие-то манипуляции с пультом – например, резко двигает вверх одну из ручек – то имеются все основания полагать, что до этого звучала фонограмма, а сейчас микрофон вокалиста был включен на полную мощность.

Но есть и хорошая новость. Практически всегда поют вживую исполнители рока, рэпа, джаза и классики. Поэтому можете без опасений посещать их концерты и наслаждаться их взрывной энергетикой.