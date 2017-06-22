Женя Малахова: Место актрисы – в буфете

Бывшая солистка группы Reflex, российская певица Женя Малахова однажды решила изменить свою жизнь и в тайне от всех поступила во ВГИК. Сегодня за плечами новоиспеченной актрисы уже несколько работ в кино, в числе которых роль в военной драме Рената Давлетьярова "А зори здесь тихие" и ленте Ростислава Мусаева "Герасим". Как складывается карьера Евгении на съемочной площадке, о своих экспрессивных поступках и личной жизни, она рассказала в интервью интернет-газете Dni.Ru.

У Вас прекрасная фигура. В чем-то из продуктов себя ограничиваете? Есть какая-то любимая диета?

Я ни в чем себя не ограничиваю. Правда, стараюсь не есть хотя бы за четыре часа до сна. Если случается банкет или застолье, я ни в коем случае не буду себе отказывать, ведь существует спорт. Я хожу в зал и занимаюсь фитбоксом, который помогает выплескивать агрессию, злобу и накопившуюся усталость – это тоже полезно, нельзя все держать в себе.

В обозримом будущем Вы планируете развивать карьеру или сосредоточитесь на семье и детях?

Я придерживаюсь традиционных взглядов и считаю, что призвание женщины – быть матерью и женой. С другой стороны, карьера для меня очень важна, и я считаю, что каждый должен заниматься любимым делом, и очень хорошо, если есть такая возможность. Пока я планирую заниматься карьерой, но в тоже время, я хочу большую семью. Загадывать не будем...

Как любите проводить свободное время?

Люблю гулять, иногда прогуливаюсь одна, иногда в компании. Бегать я тоже люблю, особенно когда на дворе лето и хорошая погода. Вообще почти все свободное время я занимаюсь спортом, меня это расслабляет, я отдыхаю душой и телом, получаю настоящий кайф!

Вы смотрели нашумевший сериал Шахназарова "Анна Каренина"? Телезрители до сих пор не могут успокоиться и спорят на тему того, подошли ли на главные роли Лиза Боярская и Максим Матвеев. Как Вы думаете?

Я была на премьере полнометражного фильма, и после показа подошла к Лизе чтобы сказать ей, как замечательно она сыграла. Я, как актриса, вижу, что она проделала большую работу, и справилась с ней на высшем уровне. Также было интересно наблюдать за Лизой и Максимом Матвеевым на экране. Очень любопытно, дома они также себя ведут? Также общаются, обнимаются и так далее? Это было очень занимательно (смеется).

Роль Жени Комельковой в военной драме Рената Давлетьярова "А зори здесь тихие" стала Вашей первой работой в кино. Расскажите, как это было. Трудно ли пробовать себя в новом качестве?

Нет, это не была моя первая работа в кино, первой был фильм "Чистое искусство", но работа над ним затянулась, поэтому зрители смогли увидеть его только в июне 2016-го. Что касается роли в "А зори здесь тихие"… Во время подготовки было прочитано множество книг, в том числе, естественно, я перечитала повесть Бориса Васильева. Также я изучала историю своего деда, семью которого расстреляли во время войны, также, как и семью моей героини Жени. На эмоциях, полученных во время изучения всех этих вещей, я строила свою роль. Для съемок я перекрасилась в рыжий, хотя почти всегда была блондинкой, и поправилась на семь килограмм. На съемках мы жили в лесу, вдали от благ цивилизации, даже вещи на площадке носили сами – таскали мешки, ружья. Это помогло нам лучше погрузиться в нужную атмосферу, чтобы четче все передать в кадре.

В 2011 году Вы поступили учиться во ВГИК. Это было давним желанием или это некий экспрессивный поступок?

Это одновременно было давним желанием и экспрессивным поступком. В то лето я закончила юридический факультет МГУ и сразу же поступила во ВГИК, хотя в это время пела в группе Reflex. Я решила, что мне нужно что-то изменить в своей жизни, и вот к чему это привело. Знаете, ни разу не пожалела о своем решении, я даже о поступлении не говорила никому, кроме мамы, очень боялась сглазить...

Какие впечатления остались от новой работы с Ростиславом Мусаевым? Фильм "Герасим" стал для Вас каким-то особенным проектом?

У меня было не так много съемочного времени, чтобы полностью погрузиться в работу с Ростиславом, но те дни, которые я провела на площадке, были душевными. Вообще, я считаю, что паззл сходится, когда буквально за несколько дней все участники съемочного процесса максимально сближаются и становятся одной большой командой.

В фильме "Герасим" Вы сыграли девушку Тасю, которая работает у самодура и тирана. Ей постоянно приходилось оправдываться перед ним, угождать. Весь фильм этот человек всех унижал. Какие, по-Вашему, у него были на то основания?

Тася – важный человек для Петра, она его понимает по-человечески и относится даже с какой-то нежностью. Всегда очень важно находить положительные черты в человеке, они есть в каждом! Нужно уметь это видеть. В "Герасиме" есть сцена, где Тася приходит к Петру, а он сидит в своем кабинет и пьет. Она пытается отобрать бутылку, она искренне заботится о нем в момент его слабости. Давайте будем откровенны: пороки есть у всех, и не стоит судить персонажа, которого исполняет Андрей Харыбин, лишь по тому, как он обращается с моей героиней.

Какими качествами, на Ваш взгляд, должна обладать настоящая актриса?

Должна быть в первую очередь настоящей индивидуальностью, оставаться самой собой, никому не подражать.

Что лучше: во всем слушаться режиссера или позволять себе импровизировать на площадке?

Все зависит от режиссера. Однако я считаю, что если ты идешь на площадку сниматься в фильме, ты должна понимать, что режиссер тут главный, а ты – актриса, и "твое место в буфете", понимаете? (улыбается) Режиссер может тебя выслушать и учесть твою точку зрения, но он вовсе не должен перекраивать свое видение ради твоего. Со мной подобный конфликт случался лишь единожды, и больше я таким образом себя вести не буду. Нужно соблюдать субординацию и этику на съемочной площадке.

Есть ли у вас любимый режиссер, чьи фильмы Вы пересматриваете, и можете ли поделиться, что из фильмов и книг произвело наибольшее впечатление?

Из режиссеров – Педро Альмодовар. Он мужчина, по-настоящему чувствующий женщину. Также люблю Звягинцева. И его новый фильм "Нелюбовь" меня действительно впечатлил: это глубокая семейная драма, в которой происходит разлад и одновременно ужасное горе, так что я увидела именно это, а не контекст окружающей российской действительности. Что касается книги, то это роман Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". Читая ее, я впервые расплакалась над литературой. Она очень мощная, а я люблю мощные вещи, заставляющие меня что-то чувствовать. Также я начала читать "Шантарам" австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса, но навалилось слишком много работы, и процесс идет небыстро...