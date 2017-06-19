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Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым

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В столице пройдут открытые показы фильмов с участием Алексея Баталова. Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в течение недели в сети "Московское кино" можно будет бесплатно посмотреть несколько лент с умершим 15 июня актером, передает "Интерфакс".

19 июня 2017, 14:00

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