Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым

В столице пройдут открытые показы фильмов с участием Алексея Баталова. Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в течение недели в сети "Московское кино" можно будет бесплатно посмотреть несколько лент с умершим 15 июня актером, передает "Интерфакс".
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