Танцующий богатырь из трейлера Disney бьет рекорды (видео)

На официальном YouTube-канале "Disney Россия" опубликован трейлер комедии "Последний богатырь". В нем герои русских народных сказок задорно танцуют под легендарную композицию The Cardigans – My Favourite Game.

Обычный современный парень Иван внезапно переносится из Москвы в сказочную страну Белогорье. "В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах", – сказано в синопсисе.

Судя по всему, создатель таких культовых проектов как "Кухня" и "День радио" Дмитрий Дьяченко приготовил для зрителей новый сюрприз. Сказочная комедия обещает понравиться как юным зрителям, так и их родителям.

Не прогадал режиссер и с актерами. В съемках приняли участие Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова и ряд других звезд отечественного кино.

"Сказочные персонажи оказываются не теми, кем мы их помним с детства", – предупреждают продюсеры. Помимо этого нас ждут захватывающие и яркие спецэффекты и по-настоящему захватывающий сюжет. Премьера "Последнего богатыря" намечена на 19 октября этого года, однако фильм уже занял первые строчки всевозможных рейтингов ожидания.