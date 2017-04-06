Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле

На официальной встрече президентов России и Узбекистана, состоявшейся 5 апреля, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев не на шутку рассмешил всех собравшихся. Диктор несколько секунд не мог выговорить фамилию главы МВД России Владимира Колокольцева.

Как рассказал в интервью Life.ru сам Хорошевцев, главу МВД также рассмешила запинка известного диктора. "Он кулак мне показал улыбаясь, и все, ну и что? Он же понимает, что я не специально это делаю", – поделился Евгений.

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Диктор также признался, что считает случившееся ужасным. "Я ошибся на друге, понимаете?" – посетовал он. Стоит отметить, что подобная ситуация произошла впервые. Ранее Хорошевцев никогда так не заговаривался, а потому воспринял ситуацию близко к сердцу.

"Я ужасно отношусь к этому делу, первый раз такое произошло", – негодует Евгений.

Напомним, казус произошел до подписания официальных документов президентами России и Узбекистана. И Владимир Путин, и Шавкат Мирзиеев не смогли сдержать смех.