Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
Как рассказал в интервью Life.ru сам Хорошевцев, главу МВД также рассмешила запинка известного диктора. "Он кулак мне показал улыбаясь, и все, ну и что? Он же понимает, что я не специально это делаю", – поделился Евгений.
Диктор также признался, что считает случившееся ужасным. "Я ошибся на друге, понимаете?" – посетовал он. Стоит отметить, что подобная ситуация произошла впервые. Ранее Хорошевцев никогда так не заговаривался, а потому воспринял ситуацию близко к сердцу.
"Я ужасно отношусь к этому делу, первый раз такое произошло", – негодует Евгений.
Напомним, казус произошел до подписания официальных документов президентами России и Узбекистана. И Владимир Путин, и Шавкат Мирзиеев не смогли сдержать смех.
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