Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности

Американский певец Барри Манилоу шокировал поклонников неожиданным признанием. Долгие годы культовый исполнитель боялся раскрыть общественности правду о своей сексуальной ориентации.

О своей гомосексуальности 73-летний музыкант рассказал в интервью изданию People. Барри признался, что давно хотел сделать подобное заявление, но опасался косых взглядов.

К счастью, все страхи оказались напрасными. Поклонники не осудили Манилоу, а, напротив, поддержали его. "Я им очень благодарен за такую реакцию", – признался певец.

К слову, слухи об ориентации кумира миллионов ходили давно. В 2015 году многие СМИ писали о его свадьбе с мужчиной, но сам музыкант отказался комментировать эту новость.

На самом деле Барри уже 40 лет состоит в отношениях с собственным менеджером – Гэрри Кифом. Однако поженились влюбленные лишь в 2014 году. Церемония бракосочетания состоялась в Калифорнии. "Мы пригласили только самых близких друзей", – рассказал певец.

Манилоу – один из самых известных американских исполнителей. В 1970-1990-е годы его концерты собирали многотысячные аншлаги. В 1987-м на телемарафоне в Вене Барри спел дуэтом с Аллой Пугачевой, после чего обрел популярность и на территории Советского Союза.

Певец также никогда не скрывал, что его мать была еврейкой, а отец – еврейско-ирландских кровей. В молодости его родители эмигрировали из Российской Империи.