Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина

"Голос Кремля" Евгений Хорошевцев не на шутку развеселил Владимира Путина. Казус произошел на официальной встрече президентов России и Узбекистана.

Как любят повторять оптимисты: "И на старуху бывает проруха!". Даже истинные профессионалы своего дела порой допускают забавные ошибки.

Известный диктор заговорился во время представления главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Хорошевцев попросту не смог выговорить фамилию. Ни с первого, ни со второго раза.

"Министр внутренних дел Владимир Александрович К-к... Владимир Александрович К-к... Тьфу, извините...", – замялся диктор.

Когда Хорошевцев наконец-то отчеканил фразу "Министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", все присутствующие искренне рассмеялись. Президент России также не смог сдержать смех.

Как справедливо отметило издание Life.ru, сегодняшний курьезный случай – не первый "прокол" Евгения Хорошевцева. Так, несколько лет назад, во время президентского срока Дмитрия Медведева, "голос Кремля" едва не назвал его Владимиром. Позднее Евгений признался в интервью, что ему было очень сложно "перестроиться с Владимира Владимировича на Дмитрия Анатольевича".

