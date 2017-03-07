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Lifestyle

Как сохранить букет цветов свежим надолго

Фото: Brendon Thorne/Gettyimages.ru
Восьмое марта, пожалуй, любимый праздник всех женщин. Пристальное внимание со стороны сильной половины человечества, милые сердцу подарки, комплименты и, конечно, цветы. К сожалению, век букета короток, а сохранить праздничное настроение, особенно после долгой и холодной зимы, хочется подольше. У опытных флористов всегда есть на вооружении несколько способов, как сохранить подаренные цветы свежими надолго.
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Специалисты гипермаркета OBI рассказали о шести простых и проверенных способах, как сделать так, чтобы цветы оставались свежими и красивыми не несколько дней, а несколько недель.

Волшебная добавка

Самое простое – добавить в воду специальную антимикробную добавку для букетов. Она разливается в маленькие пакетики или бутылочки и продается в цветочном отделе. Для удобства покупателей пакетики прикрепляют к букетам, чтобы в предпраздничной суете на забыть "цветочный эликсир молодости". Это средство подходит для составных букетов и отдельных видов цветов. Оно не подходит только мимозе, этот цветок быстро увядает в воде и лучше стоит без нее. А для остальных цветов добавка действует как обеззараживающее средство, которое препятствует размножению в воде бактерий, а также содержит питательные вещества, которые позволяют цветам оставаться свежими.

Лекарство для цветов

Специальное средство для цветов можно смело заменить аспирином и сахаром. Таким народным способом сохраняли цветы еще наши бабушки. Таблетка аспирина (или ацетилсалициловой кислоты), брошенная в вазу, окажет обеззараживающее действие и будет предотвращать процесс гниения, а горсть обычного сахара даст питательный эффект. Сахар и аспирин можно добавлять и вместе, и по отдельности. Главное, не забывать вовремя менять воду.  Желательно делать это каждый день.

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Gerten

Тюльпаны в холодильник…

Главные весенние цветы тюльпаны, самые популярные на 8 марта, можно приобрести заранее. А чтобы сохранить их дольше, не надо ставить цветы в воду, лучше плотно завернуть во влажную бумагу и положить в холодильник. Если вы отправляете тюльпаны в холодильник, рядом с ними не должны лежать продукты.

В таком виде цветы спокойно смогут пролежать несколько дней. Правда, листья могут немного потерять упругость, тогда их нужно убрать, а ножки подрезать острым ножом под струей воды и сразу поставить в воду. Подрезать цветы под водой необходимо для того, чтобы цветочные капилляры не закупоривались воздухом. При покупке тюльпанов стоит обратить внимание и на цвет: самые нежные из них – белые и розовые. Дольше других простоят красные и желтые цветы. Кроме того, если бутоны у тюльпанов не слишком окрашены и еще плотные, цветы нужно подрезать и поставить в воду отпаиваться при комнатной температуре. Дня через два тюльпан наберет цвет, и его можно будет дарить.

… Розы на балкон

В отличие от тюльпанов розы лучше хранить в воде. Их также нужно обрезать под водой, плотно завернуть в бумагу и поместить в прохладное место. Поскольку розы, как правило, не такие компактные, как тюльпаны, их можно отправить на балкон. Но сначала убедитесь, что температура там не ниже 4–5 градусов выше нуля.

Фото: Dan Kitwood/Gettyimages.ru

Чтобы продлить розам жизнь, удалите со стебля практически все листья, оставив лишь несколько около бутона: так все питательные вещества будут поступать непосредственно в цветок. Важно также правильно подобрать вазу: она должна соответствовать высоте роз, чтобы цветы не сильно утопали, но и не заваливались, а в воду они должны быть погружены примерно на 2/3.

букет можно сохранить

Если к конкретному цветку для продления жизни можно найти индивидуальный подход, то сохранить свежим букет не так-то просто. Ведь в нем собраны цветы с разным сроком жизни. Но это не значит, что букет порадует вас всего несколько дней. Обратите внимание на то, какие цветы входят в композицию, чтобы обеспечить им должный уход. Если в букете присутствуют розы и тюльпаны, освободите их от листьев. Меняйте воду каждый день или хотя бы через день и добавляйте в нее специальное средство для цветов или обычное удобрение. Почаще подрезайте стебли под струей воды. Не ставьте вазу с букетом рядом с батареей или радиатором. Обратите внимание, если в вашем букете есть длинные тычинки, их лучше аккуратно обрезать ножницами – без них цветы простоят дольше. И почаще опрыскивайте букет свежей водой.

Фото: Christopher Furlong/Gettyimages.ru

Нарциссы компании не любят

Среди множества цветов есть один "вредный" – нарцисс. Он не любит компании и предпочитает стоять в вазе один. Если вам подарили букет, в который входят нарциссы, смело вынимайте их из композиции и ставьте в отдельную вазу. Иначе все ваши попытки продлить жизнь букету ни к чему не приведут. Нарциссы выделяют отравляющую слизь, которая купирует капилляры у других цветов, что приводит к быстрому увяданию. Поэтому нарциссы лучше дарить отдельным букетом или дополнять только зеленью.

Автор: Василий Ручкин7 марта 2017, 18:10

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