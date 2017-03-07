Как сохранить букет цветов свежим надолго

Восьмое марта, пожалуй, любимый праздник всех женщин. Пристальное внимание со стороны сильной половины человечества, милые сердцу подарки, комплименты и, конечно, цветы. К сожалению, век букета короток, а сохранить праздничное настроение, особенно после долгой и холодной зимы, хочется подольше. У опытных флористов всегда есть на вооружении несколько способов, как сохранить подаренные цветы свежими надолго.

Специалисты гипермаркета OBI рассказали о шести простых и проверенных способах, как сделать так, чтобы цветы оставались свежими и красивыми не несколько дней, а несколько недель.

Волшебная добавка

Самое простое – добавить в воду специальную антимикробную добавку для букетов. Она разливается в маленькие пакетики или бутылочки и продается в цветочном отделе. Для удобства покупателей пакетики прикрепляют к букетам, чтобы в предпраздничной суете на забыть "цветочный эликсир молодости". Это средство подходит для составных букетов и отдельных видов цветов. Оно не подходит только мимозе, этот цветок быстро увядает в воде и лучше стоит без нее. А для остальных цветов добавка действует как обеззараживающее средство, которое препятствует размножению в воде бактерий, а также содержит питательные вещества, которые позволяют цветам оставаться свежими.

Лекарство для цветов

Специальное средство для цветов можно смело заменить аспирином и сахаром. Таким народным способом сохраняли цветы еще наши бабушки. Таблетка аспирина (или ацетилсалициловой кислоты), брошенная в вазу, окажет обеззараживающее действие и будет предотвращать процесс гниения, а горсть обычного сахара даст питательный эффект. Сахар и аспирин можно добавлять и вместе, и по отдельности. Главное, не забывать вовремя менять воду. Желательно делать это каждый день.

Тюльпаны в холодильник…

Главные весенние цветы тюльпаны, самые популярные на 8 марта, можно приобрести заранее. А чтобы сохранить их дольше, не надо ставить цветы в воду, лучше плотно завернуть во влажную бумагу и положить в холодильник. Если вы отправляете тюльпаны в холодильник, рядом с ними не должны лежать продукты.

В таком виде цветы спокойно смогут пролежать несколько дней. Правда, листья могут немного потерять упругость, тогда их нужно убрать, а ножки подрезать острым ножом под струей воды и сразу поставить в воду. Подрезать цветы под водой необходимо для того, чтобы цветочные капилляры не закупоривались воздухом. При покупке тюльпанов стоит обратить внимание и на цвет: самые нежные из них – белые и розовые. Дольше других простоят красные и желтые цветы. Кроме того, если бутоны у тюльпанов не слишком окрашены и еще плотные, цветы нужно подрезать и поставить в воду отпаиваться при комнатной температуре. Дня через два тюльпан наберет цвет, и его можно будет дарить.

… Розы на балкон

В отличие от тюльпанов розы лучше хранить в воде. Их также нужно обрезать под водой, плотно завернуть в бумагу и поместить в прохладное место. Поскольку розы, как правило, не такие компактные, как тюльпаны, их можно отправить на балкон. Но сначала убедитесь, что температура там не ниже 4–5 градусов выше нуля.

Чтобы продлить розам жизнь, удалите со стебля практически все листья, оставив лишь несколько около бутона: так все питательные вещества будут поступать непосредственно в цветок. Важно также правильно подобрать вазу: она должна соответствовать высоте роз, чтобы цветы не сильно утопали, но и не заваливались, а в воду они должны быть погружены примерно на 2/3.

букет можно сохранить

Если к конкретному цветку для продления жизни можно найти индивидуальный подход, то сохранить свежим букет не так-то просто. Ведь в нем собраны цветы с разным сроком жизни. Но это не значит, что букет порадует вас всего несколько дней. Обратите внимание на то, какие цветы входят в композицию, чтобы обеспечить им должный уход. Если в букете присутствуют розы и тюльпаны, освободите их от листьев. Меняйте воду каждый день или хотя бы через день и добавляйте в нее специальное средство для цветов или обычное удобрение. Почаще подрезайте стебли под струей воды. Не ставьте вазу с букетом рядом с батареей или радиатором. Обратите внимание, если в вашем букете есть длинные тычинки, их лучше аккуратно обрезать ножницами – без них цветы простоят дольше. И почаще опрыскивайте букет свежей водой.

Нарциссы компании не любят

Среди множества цветов есть один "вредный" – нарцисс. Он не любит компании и предпочитает стоять в вазе один. Если вам подарили букет, в который входят нарциссы, смело вынимайте их из композиции и ставьте в отдельную вазу. Иначе все ваши попытки продлить жизнь букету ни к чему не приведут. Нарциссы выделяют отравляющую слизь, которая купирует капилляры у других цветов, что приводит к быстрому увяданию. Поэтому нарциссы лучше дарить отдельным букетом или дополнять только зеленью.