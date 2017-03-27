Из школьной программы на Украине уберут Достоевского и Толстого
Как сообщает украинское издание "Вести", взамен романов и повестей русских классиков в программу по "Мировой литературе" будут внесены шедевры более современных авторов. По мнению чиновников Киева, "Войну и мир" Толстого с легкостью заменит "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля или "Убить пересмешника" Харпера Ли.
Интересно, что из школьной программы убрали произведения далеко не всех русских авторов. В списке остались Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков и Николай Васильевич Гоголь. Как не преминули отметить многие СМИ, последние два писателя могли "выжить" благодаря своим украинским корням.
Родители школьников не очень-то довольны предложенным нововведениям. Не отстают и педагоги. "Через несколько лет мы воспитаем аудиторию читателей бульварных романов", – цитируют "Вести" преподавателя одного из киевских общеобразовательных учреждений.
К слову, министерство образования вплотную занялось не только литературой, но и историей. В раздел "Украина в составе Российской империи в начале ХХ столетия" предложено добавить подтему под названием "Проявления ксенофобии и шовинизма". "Конкретных рекомендаций, как это объяснять детям, на каких примерах, не дали", – пожаловался один из ошарашенных педагогов.
Как сообщает Lenta.ru, принять участие в обсуждении предложенных политиками нововведений до 4 апреля сможет любой желающий. Окончательное решение по изменениям в образовательной программе будет обнародовано в первой половине мая.
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