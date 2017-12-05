Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского

Красноярскому государственному институту искусству могут присвоить имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского. С соответствующей просьбой руководство учебного заведения обратилось к временно исполняющему обязанности губернатора края Александру Уссу, передает Life.ru.
Напомним, что Дмитрий Хворостовский окончил институт искусств по классу заслуженного деятеля искусств РСФСР Екатерины Иофель. Артист был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
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