"Свинка Пеппа" опорочила профессию врача
"Свинка Пеппа" создает ложные представления о работе врача, уверена медицинский работник из Великобритании Кэтрин Белл. Борьбу с этим негативом она начала с помощью статьи в медицинском издании BMJ, пытаясь защитить бедного Доктора Медведя.
Один из эпизодов сериала в особенности опасен: он может вызвать у медика "настоящее эмоциональное выгорание", считает Белл. Это серия, где у пони семейства Пеппы начался кашель. Он заражает детей, а потом взрослых. И во всех трех случаях вызывают Доктора Медведя. Врач уверена, что делается это совершенно напрасно.
"Такое может происходить с врачами и в реальной жизни. А чтобы этого избежать, родителям и детям не надо вызывать терапевтов на дом по всяким мелким случаям", – сказано в публикации. Доктор убеждена, что люди учатся вызывать врачей без насущной необходимости в том числе и под влиянием таких мультфильмов.
Вот, к примеру, эпизод, где у Свинки Пеппы появилась сыпь. Семья вызывает Доктора Медведя, а тот говорит, что нет ничего серьезного и болезнь пройдет сама. Но при этом дает микстуру и рекомендует постельный режим. По мнению британского медика, доктор не должен был давать микстуру и приходить домой к семейству свиней. Следовало ограничиться советами по телефону или предложением родителям Пеппы прийти на прием.
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