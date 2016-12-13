Машу и Медведя назвали агентами Путина

Западные СМИ беспокоит влияние российского мультфильма "Маша и Медведь" на подрастающее поколение. Серия "Маша и каша" стала шестым по популярности роликом на YouTube.

Своего рода агентами президента России Владимира Путина считаются на Западе персонажи популярного мультфильма. По словам итальянского колумниста из газеты Il Foglio, Маша и Медведь "распространяют российские ценности и достижения".

Журналист уверен: лишь при соблюдении этого условия анимационному сериалу оказывается господдержка. Он напомнил, что Путин рассказывал о субсидировании проекта в рамках развития "российской культуры и для нейтрализации иностранного влияния". В результате бюджет мультфильма с 2010 года вырос в два раза, шесть минут "Маши и Медведя" стоят более 250 тысяч долларов.

"Машу и Медведя" на Западе считают достижением мягкой силы Путина. Неугомонная белокурая девочка и бывший цирковой медведь покорили детей из 120 стран мира, мультфильм был переведен на 25 языков.

Издание нашло и другую "агентурную" составляющую. В то время как образ медведя, олицетворяющего Россию, выставляется в негативном свете, подрастающее поколение видит в нем доброго помощника маленькой девочки. И в отличие от современных западных сериалов вроде "Спанч Боба" и "Свинки Пеппы", мультфильм "Маша и Медведь" пропагандирует традиционные семейные ценности, добавил автор.