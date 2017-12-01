В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате"

Статистика просмотров клипа "Новый год" группы "Стекловата" стала расти с началом декабря. На это обратили внимание пользователи Telegram. "Ну что, начинается. С первым днем зимы!" – цитирует одного из них Lenta.ru.
Примечательно, что в другое время года просмотры этого видео остаются практически нулевыми. Музыкальное творение появилось на YouTube шесть лет назад.
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