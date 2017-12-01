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В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате"

Растет популярность клипа "Новый год" группы "Стекловата". Опус коллектива уже посмотрели 2,2 миллиона человек.
прочитано 364 раза

Статистика просмотров клипа "Новый год" группы "Стекловата" стала расти с началом декабря. На это обратили внимание пользователи Telegram. "Ну что, начинается. С первым днем зимы!" – цитирует одного из них Lenta.ru.

Примечательно, что в другое время года просмотры этого видео остаются практически нулевыми. Музыкальное творение появилось на YouTube шесть лет назад.

Автор: Людмила Фоканова1 декабря 2017, 11:02

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