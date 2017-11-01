Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах

Известного голливудского актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальном домогательстве. Писательница Анна Грэм Хантер заявила, что артист приставал к ней в 1985 году, когда ей было 17 лет.
Инцидент произошел во время съемок картины "Смерть коммивояжера". Сам Хоффман уже оправдался за случившееся. "Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь", – цитирует актера "Газета.ru".
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