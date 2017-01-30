Названа причина смерти Александра Тихановича

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Как оказалось, все последние несколько лет певец страдал аутоимунным заболеванием легких. Болезнь оказалась не только редкой, но и, увы, неизлечимой. Александр и его близкие до последнего боролись с неизлечимым недугом. Об этом рассказала изданию "Комсомольская правда" дочь исполнителя Анастасия Тиханович.
На сегодняшний день в медицине не существует методов, помогающих победить подобный страшный диагноз, однако развитие болезни приостановить возможно. "Этим мы и занимались все последние годы" – рассказала Анастасия.
"Папа очень не хотел, чтобы о заболевании знала широкая общественность. Поэтому мы не делали публичных заявлений и не собирали средства. Он хотел оставаться активным, быть на сцене столько, насколько это будет возможно"
Дочь артиста также отметила, что в большинстве случаев пациенты с таким диагнозом держатся не более 3-4 лет. Благодаря поддержке близких и своей силе воле Тихановичу удалось продержаться 7 лет.
На своей странице в социальной сети Instagram Анастасия поблагодарила всех за слова соболезнования и поддержку, а также сообщила о дате и месте прощания. Сегодня в Храме Александра Невского города Минска рано утром началась заупокойная литургия, которая продлится до 10 часов. Попрощаться с легендарным артистом смогут все желающие в зале городской Филармонии с 11 до 14:00.
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