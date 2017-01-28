Умер легендарный солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович

Ушел из жизни народный артист Белоруссии, экс-участник вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович. Звезда советской эстрады скончалась на 65-м году.

Печальную новость сообщила дочь музыканта Анастасия. "Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", – написала девушка на своей страничке в Instagram.