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У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича

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За что любят Тихановича и Поплавскую

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Фото: ИТАР-ТАСС/ Василий Малашенков
Народный артист Белоруссии Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни. Любимец советской эстрады умер в ночь на 28 января.
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Александр Тиханович был любимым певцом многомиллионного СССР. Он прославился работой в ансамбле "Верасы", где пела и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии его женой. Изначально "Верасы" был созданв 1970 году исключительно как девичий коллектив. Но через два года в группу пришли несколько парней, в том числе Александр Тиханович.

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В 1974 году на пятом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады уже после первого тура молодой коллектив привлек к себе внимание жюри и слушателей, отмечавших своеобразие манеры распева участников группы и чистоту голосов. Успешно выступив во втором и третьем туре с песней Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова "В песнях останемся мы", ансамбль "Верасы" становится лауреатом Всесоюзного конкурса.

В 1983 году ансамбль принял участие в съемках телепрограммы "Новогодний аттракцион", которую вели Игорь Кио и Алла Пугачева. Песня "Карнавал" стала хитом в 1984—1985 годах.


Популярность Тихановича и Поплавской в те годы была колоссальной. Хрупкую девушку в очках и усатого бас-гитариста буквально боготворили. Они работают в жанре легкой популярной музыки и эта легкость песен остается популярной среди слушателей всех возрастов.


А от их хитов "Малиновка", "Белый снег", "Я у бабушки живу", "Любви прощальный бал", "Морской прибой" до сих пор мурашки по коже. Простота манеры, в которой работали на сцене артисты, оставляла у зрителей ощущение доброты.

 

В 1986 году Ядвига Поплавская и Александр Тиханович покинули группу и устроились в только что организованный оркестр под управлением Михаила Финберга. Вскоре они создали дуэт "Счастливый случай". С песней под одноименным названием "Счастливый случай" Эдуарда Ханка и Ларисы Рубальской они стали лауреатами фестиваля "Песня года".

Группа участвовала в фестивале "Золотая лира", гастролировала в Болгарии, Чехословакии, Германии, Югославии, Польше, Венгрии, Финляндии, Франции, Канаде и Израиле.


Позднее был организован Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, через школу и студию которого прошло много молодых исполнителей, в числе которых были Александр Солодуха, группа "Ляпис Трубецкой", Никита Фоминых и многие другие.

Автор: Ольга Соломенцева28 января 2017, 14:18

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