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Lifestyle

Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти

Владимир Зельдин с женой Иветтой. Фото: GLOBAL LOOK press
Ушла из жизни известная актриса Иветта Капралова. Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти. Ей было 82 года.
прочитано 2250 раз

Печальную новость сообщил актер Станислав Садальский на своей страничке в "ЖЖ". Он посвятил Капраловой трогательный пост, кратко рассказав историю любви Владимира и Иветты. 

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"Они поженились почти пятьдесят лет назад, когда Иветта училась на факультете журналистики МГУ. Она считалась одной из главных красавиц факультета, и новость о том, что Капралова выходит замуж за актера Владимира Зельдина, который старше ее почти в два раза, стала настоящей сенсацией. Они познакомились, когда Иветта после окончания университета пришла работать в бюро пропаганды советского киноискусства при Союзе кинематографистов.

Зельдину тогда было сорок семь лет, и мама его будущей жены была просто в шоке, что за ее дочерью ухаживает актер, хотя и знаменитый, но довольно для нее старый. Через два года романтических отношений они поженились. Непросто приходилось Иветте переживать многочисленные увлечения и романы своего мужа, из которых, по ее словам, Зельдин черпает свою энергию. Сегодня ее не стало", – поделился актер. 

Иветта Капралова долгие годы работала редактором в Бюро пропаганды советского киноискусства. Она помогала киноактерам, испытывавшим сложности: организовала творческие встречи, учила правильно преподносить свой образ. Также она была организатором и ведущей концертов звезд советской эстрады. Замуж за Зельдина вышла в 1964 году и прожила с ним более 50 лет. 

Как писали Dni.Ru, Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года. 26 октября он был госпитализирован в госпиталь Минобороны России из-за отказа почек, откуда был переведен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Спустя пять дней великого актера не стало. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность. Владимиру Михайловичу был 101 год. 

Автор: Виталий Петров28 января 2017, 16:52
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