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Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
Печальную новость сообщил актер Станислав Садальский на своей страничке в "ЖЖ". Он посвятил Капраловой трогательный пост, кратко рассказав историю любви Владимира и Иветты.
"Они поженились почти пятьдесят лет назад, когда Иветта училась на факультете журналистики МГУ. Она считалась одной из главных красавиц факультета, и новость о том, что Капралова выходит замуж за актера Владимира Зельдина, который старше ее почти в два раза, стала настоящей сенсацией. Они познакомились, когда Иветта после окончания университета пришла работать в бюро пропаганды советского киноискусства при Союзе кинематографистов.
Зельдину тогда было сорок семь лет, и мама его будущей жены была просто в шоке, что за ее дочерью ухаживает актер, хотя и знаменитый, но довольно для нее старый. Через два года романтических отношений они поженились. Непросто приходилось Иветте переживать многочисленные увлечения и романы своего мужа, из которых, по ее словам, Зельдин черпает свою энергию. Сегодня ее не стало", – поделился актер.
Иветта Капралова долгие годы работала редактором в Бюро пропаганды советского киноискусства. Она помогала киноактерам, испытывавшим сложности: организовала творческие встречи, учила правильно преподносить свой образ. Также она была организатором и ведущей концертов звезд советской эстрады. Замуж за Зельдина вышла в 1964 году и прожила с ним более 50 лет.
Как писали Dni.Ru, Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года. 26 октября он был госпитализирован в госпиталь Минобороны России из-за отказа почек, откуда был переведен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Спустя пять дней великого актера не стало. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность. Владимиру Михайловичу был 101 год.
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