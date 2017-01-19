В чем секрет популярности сериала "Склифосовский"

На телеканале Россия 1 состоялась премьера нового сезона драматического сериала "Склифосовский". Главный герой – талантливый хирург с непростым характером Олег Брагин вновь завладел вниманием зрителей.

В главной роли вновь выступил Максим Аверин. "Склифосовский. Реанимация" ожидаемо показал высокие рейтинги с первой же серии. Интерес к злоключениям доктора Брагина и его коллег не угасает уже пятый год. В 2012-м на экраны вышел первый сезон проекта Андрея Селиванова, а уже спустя два года "Склифосовский" был номинирован на престижную премию "Золотой орел" в категории "За лучший телевизионный сериал".

Создатели телепроекта не раз обращали внимание зрителей на то, что все герои являются выдуманными. Да, НИИ скорой помощи имени Склифосовского – вполне реальное учреждение, но никакого "доктора Брагина" там не было и нет.

Четвертый сезон культового сериала закончился более чем неоднозначно: Олег Брагин сбежал с собственной свадьбы в родной "Склиф", где провел блестящую операцию по извлечению взрывного устройства из... живого пациента. С операцией хирург справился, но серьезно пострадал.

Зрители гадали: выжил ли любимый герой? У создателей "Склифосовского" было несколько вариантов: убить главного персонажа и продолжить съемки без него или все же "спасти" Брагина. К счастью, выбрали второе. Первая серия пятого сезона начинается довольно напряженно: врачи оперируют пострадавшего от взрыва коллегу и сомневаются в своих силах, опасаясь, что Брагин может потерять зрение.

Изначально сериал задумывался как аналог легендарного "Доктора Хауса", но в итоге получилось нечто совершенно другое. В "Склифосовском" есть все, что так нравится зрителям: здесь и суровые будни представителей одной из самых тяжелых профессий, и личностные метания главного героя и, конечно, любовь. За взаимоотношениями Брагина и Марии Нарочинской (Мария Куликова) зрители наблюдают уже не первый сезон.

Ни для Максима Аверина, ни для Марии Куликовой "Склифосовский" не стал пропуском в мир большого кино. Задолго до съемок оба себя зарекомендовали по целому ряду известных проектов. Народный артист России Аверин начал сниматься в кино еще в детстве, а роль следователя в популярном сериале "Глухарь" принесла ему настоящую всероссийскую славу. Что касается Куликовой, то сегодня на счету 39-летней актрисы уже 68 киноролей.

Похоже, что сюжет нового сезона не включает в себя каких-либо глобальных перемен в жизни героев. Весь персонал больницы остался при своих должностях, а главный герой Брагин все также намерен поражать окружающих настоящим профессионализмом, недюжинным остроумием и более чем напускным цинизмом.