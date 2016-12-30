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Lifestyle

Директор о надорвавшем сердце Кинчеве

Константин Кинчев. Фото: GLOBAL LOOK press\Kirill Pochivalov
Официальный представитель группы Алиса" прокомментировал информацию об отмене концерта в Екатеринбурге якобы в связис плохим самочувствием солиста Константина Кинчева. По словам директора коллектива, эти сообщения не соответствуют действительности, а Кинчев и вовсе "здоров как бык".
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В СМи появились сообщения о том, будто концерт группы "Алиса", который должен был состояться в Екатеринбурге 28 декабря, отменили окончательно. Организаторы посоветовали сдавать билеты, потому что они сами не знают, когда музыканты смогут выступить.

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Ранее сообщалось, что всему виной технические накладки. Однако потом выяснилось, что причина в нездоровье солиста коллектива Константина Кинчева.

Однако директор коллектива опроверг эту информацию. "Информации об отмене концерта по состоянию здоровья нет, абсолютно. У нас и не планировался концерт на 28 декабря в Екатеринбург, это похоже на какую-то аферу. Со здоровьем у него все в порядке абсолютно, здоров как бык", – цитирует директора группы Вячеслава Батогова агентство "Москва".

Отметим, что 25 декабря Константин Кинчев и его команда "Алиса" успешно выступили в Санкт-Петербурге. Многочисленные поклонники остались в восторге от концерта любимой группы. В социальных сетях пользователи оставили множество комплиментов в адрес группы. Возможно, именно этот концерт сказался на здоровье артиста.

Напомним,  этой весной Константин Кинчев перенес инфаркт. Он был доставлен в кардиологический центр Алмазова в Санкт-Петербурге. "Костя срочно госпитализирован. Ближайшие концерты отменяются", – гласила запись на официальном сайте коллектива. Чтобы спасти жизнь артисту, было решено использовать вертолет.

"Он был доставлен в лужскую больницу. Был диагностирован острый коронарный синдром. Проведен тромболизис", – сообщил представитель медицинского учреждения.

Автор: Олег Райцин30 декабря 2016, 14:40

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