Директор о надорвавшем сердце Кинчеве

Официальный представитель группы Алиса" прокомментировал информацию об отмене концерта в Екатеринбурге якобы в связис плохим самочувствием солиста Константина Кинчева. По словам директора коллектива, эти сообщения не соответствуют действительности, а Кинчев и вовсе "здоров как бык".

В СМи появились сообщения о том, будто концерт группы "Алиса", который должен был состояться в Екатеринбурге 28 декабря, отменили окончательно. Организаторы посоветовали сдавать билеты, потому что они сами не знают, когда музыканты смогут выступить.

Ранее сообщалось, что всему виной технические накладки. Однако потом выяснилось, что причина в нездоровье солиста коллектива Константина Кинчева.

Однако директор коллектива опроверг эту информацию. "Информации об отмене концерта по состоянию здоровья нет, абсолютно. У нас и не планировался концерт на 28 декабря в Екатеринбург, это похоже на какую-то аферу. Со здоровьем у него все в порядке абсолютно, здоров как бык", – цитирует директора группы Вячеслава Батогова агентство "Москва".

Фото опубликовано @marilyn_catt Дек 25 2016 в 11:47 PST

Отметим, что 25 декабря Константин Кинчев и его команда "Алиса" успешно выступили в Санкт-Петербурге. Многочисленные поклонники остались в восторге от концерта любимой группы. В социальных сетях пользователи оставили множество комплиментов в адрес группы. Возможно, именно этот концерт сказался на здоровье артиста.

Видео опубликовано @llavella Дек 26 2016 в 8:02 PST

Напомним, этой весной Константин Кинчев перенес инфаркт. Он был доставлен в кардиологический центр Алмазова в Санкт-Петербурге. "Костя срочно госпитализирован. Ближайшие концерты отменяются", – гласила запись на официальном сайте коллектива. Чтобы спасти жизнь артисту, было решено использовать вертолет.

"Он был доставлен в лужскую больницу. Был диагностирован острый коронарный синдром. Проведен тромболизис", – сообщил представитель медицинского учреждения.

