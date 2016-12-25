В авиакатастрофе погиб автор песни "Вежливые люди"

На борту разбившегося в акватории Черного моря Ту-154 находился руководитель департамента культуры Министерства обороны России Антон Губанков. Он известен как автор слов к песне "Вежливые люди", посвященной событиям в Крыму.

Руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков сопровождал отправляющихся в Сирию роковым рейсом артистов, передает "Московский комсомолец". В момент крушения он находился на борту Ту-154.

Возглавил управление культуры российского оборонного ведомства Антон Губанков в 2013 году. Все крупные мероприятия Минобороны, число которых с того времени выросло в разы, не обходились без его присутствия и руководства. Впрочем, Антон Губанков проявил себя не только как ответственный и профессиональный организатор, но и как талантливый автор и исполнитель.

Одним из самых запомнившихся россиянам его произведений стала песня "Вежливые люди", слова к которой он сочинил. Правда сам автор скромно отмечал, что на самом деле текст народный – он просто собрал и обработал мнения людей в интернете. Произведение посвящено событиям в Крыму в конце февраля – начале марта 2014 года. Песня быстро стала хитом и прочно вошла в в репертуар Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

А еще в 2013 году Антон Губанков буквально взорвал интернет своим исполнением рэпа об армейской службе. "Кроме честного и активного исполнения своих обязанностей, как мне кажется, каждый должен внести в общее дело хорошую дозу творчества и креатива", – рассказывал тогда глава управления культуры Минобороны. Этот подход прослеживался во всех его начинаниях.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.