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Все пассажиры Ту-154 погибли при крушении
Все 92 человека, находившиеся на борту рухнувшего в Черном море лайнера Минобороны России Ту-154, погибли. Сотрудники моргов Сочи вышли на работу. В данный момент ожидается доставка тел для опознания родственниками, передает Life.ru со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.
Известно, что на борту Ту-154 находились съемочные группы "Первого канала", а также телеканалов "Звезда" и НТВ. Также в самолете были участники Академическго ансамбля песни и пляски имени Александрова и российский филантроп Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
Согласно распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, расследование дела о крушении самолета было передано в центральный аппарат СК. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить специальную государственную комиссию по расследованию крушения.
Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.
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