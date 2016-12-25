Все пассажиры Ту-154 погибли при крушении

Практически с самых первых минут, как стало известно о крушении Ту-154 в акватории Черного моря, у специалистов практически не было надежды, что кто-то из пассажиров рокового рейса мог спастись. Из Министерства здравоохранения России поступило подтверждение – согласно данным ведомства, погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера Минобороны.

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