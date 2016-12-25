Дети спасли артистов ансамбля имени Александрова

По сообщениям телеканала "Россия-24", в авиакатастрофе погибли все участники хорового ансамбля, за исключением трех человек. Всего на борту было 92 человека. Все пассажиры Ту-154 летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Несколько участников ансамбля им. Александрова чудом не попали на злополучный рейс.

Концерт должен был длиться около часа. Планировалось исполнение нескольких песен с минимальным музыкальным сопровождением. Именно поэтому на борту Ту-154 оказались вокалисты легендарного коллектива. Практически в полном составе. Около 50 вокалистов, гуппа балалаечников и баянистов. По последним данным на борту оказалось и несколько балерин.

Ведущий исполнитель ансамбля Вадим Ананьев рассказал телерадиокомпании "Звезда", что также должен был участвовать в военном концерте, но "отпросился" у руководства. "Я не полетел в эту командировку в силу того,что отпросился...по семейным обстоятельствам. У меня родился ребенок, кроме этого еще двое детей маленьких. Нужно было остаться, помочь жене" – сказал Вадим.

Также по семейным обстоятельствам в Сирию не улетел еще один артист – Вадим Хлопников, сообщает Life.ru. За два дня до запланированной командировки у Хлопникова заболела дочь, в связи с чем он взял больничный.

Всего в коллективе ансамбля 186 человек. Помимо вокалистов, туда входит балетная труппа и члены оркестра. В связи с тем, что выступление в Сирии должно было пройти по "фронтовым" традициям, балетная труппа и оркестр остались в Москве.

В авиакатастрофе также погиб руководитель ансамбля – главный военный дирижер и народный артист России Валерий Михайлович Халилов. Он возглавлял коллектив с мая этого года.В течение 14 лет руководил военно-оркестровыми службами России.

Около концертного зала "Александровский", который является репетиционной базой коллектива, уже собираются родственники и коллеги артистов,улетевших в Сирию. Также пришел внук основателя легендарного коллектива -композитора Александра Васильевича Александрова.





Сейчас около здания дежурит несколько реанимобилей – на случай, если кому-то из родственников потребуется медицинская помощь. В память о погибших артистах горожане приносят цветы к зданию.