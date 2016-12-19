Из-за чего Михалков взъелся на Ельцин Центр

Выступление Никиты Сергеевича Михалкова на парламентских слушаниях в Совете Федерации 9 декабря вызвало широкий общественный резонанс. Высказывание режиссера о деятельности Ельцин Центра, который он на тот момент даже ни разу не посещал, возмутило многих. Как оказалось, предпосылки к сегодняшнему скандалу появились еще минувшей весной. Dni.Ru поговорили с руководителем пресс-службы президентского центра Еленой Волковой и попытались ответить на вопрос: с чего все началось.

"Никита Сергеевич обратил на Ельцин Центр внимание задолго до выступления в Совете Федерации. Так в апреле этого года он посвятил деятельности Музея сразу несколько передач" – рассказала Елена. Действительно, не один эфир телепередачи "Бесогон TV", ведущим которой является Михалков, повествует о "пагубном влиянии" Ельцин Центра на современное общество.

"Посмотрите, – заявлял режиссер, комментируя открытие президентского центра, – это огромнейшее здание общей площадью в 85 тысяч квадратных метров. Для сравнения, общая площадь Зимнего дворца – 60 тысяч квадратных метров". Также режиссер не преминул отметить, что на строительство центра ушла сумма в более чем семь миллиардов рублей.

Руководство президентского Центра никак не комментировало заявления режиссера. Конечно, столь резкие нападки от известного человека, который, к тому же, ни разу не видел достояние первого президента (Прим. Ред – Ельцин Центр), немного удивило общественность. Но никакого конфликта не спровоцировало.

Первые комментарии от пресс-службы Ельцин Центра поступили уже после недавнего инцидента, а именно – после выступления Михалкова на парламентских слушаниях. "После столь громкого заявления в Совете Федерации в дирекции Центра просто не могли промолчать" – рассказывает Елена Волкова.

"Я пришел сюда, чтобы снять разговоры, что я здесь не был" – заявил режиссер журналистам при посещении Ельцин Центра в минувшую субботу. Однако визит этот получился очень своеобразным. Никита Сергеевич прошел всего два зала, да и то, судя по комментариям очевидцев, не дошел до конца второго. "Посмотрел 20 % от всей экспозиции" – пояснили в пресс-службе.

Ельцин Центр был открыт при участии организации "Президентский фонд Бориса Николаевича Ельцина". Музей, расположенный на его территории, представляет собой впечатляющую экспозицию,посвященную истории современной России и личности ее первого президента. Напомним, в качестве учредителя центра выступает администрация президента РФ. Помимо музея, на территории расположены коворкинги, арт– и киноплощадки, библиотека, парк научных развлечений.