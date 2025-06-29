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Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах

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Кажется, пора отложить телефоны и планшеты, и взять в руки увлекательные книги. Собрали 5 книг для детей и подростков, которые увлекут в мир магических лесов, заколдованных кошек и трогательных романтических моментов. Эта подборка – для всех, кто любит удивительные истории и хочет добавить в каникулы ярких эмоций и необычных сюжетов.

1. Магия четырех стихий. Девочка по имени Ива (#1). Сабина Больманн

Жизнь Ивы круто изменилась! Теперь она живет с отцом в старом доме посреди таинственного леса, а случайный сундучок приводит её в мир магии. Оказывается, именно Иве суждено стать хранительницей огненной стихии. Вместе с огненным лисом ей нужно найти остальных чародеек и отправиться в захватывающее путешествие, чтобы спасти магическую страну.

Историю про дружбу, удивительные открытия и умение верить в свою особенность можно не только прочитать, но и увидеть на экранах — фильм "Магия четырёх стихий" только-только появился в кино.

2. Маленькая злая книга 7. Магнус Мист

Эта книга не для скучного чтения, а для настоящего приключения! Злюка прямо с первых страниц начинает общаться с читателем — смеется, подшучивает, проверяет на сообразительность и даже пытается пробраться в голову. Ты сам выбираешь, куда вести сюжет, разгадываешь головоломки и идешь не по порядку страниц, а туда, куда зовет история. Секрет серии — в её нестандартном подходе, где чтение превращается в увлекательный квест для детей 7–11 лет.

3. Школа Фелидиксов (#1). Барбара Лабан

Приготовьтесь к магическому детективу для любителей кошек и тайн! Здесь, в старой лондонской школе, учат не только урокам, но и умению понимать кошачий язык. Новые ученики, Нова и Генри, сталкиваются с необычным делом: похищена кошачья королева, а её трон пытается захватить коварная злодейка.

С дружной командой и умными усатыми помощниками им нужно раскрыть тайный заговор и восстановить справедливость. Эта книга — для всех, кто любит магию и умиляется, как только слышат нежное «мяу».

4. Лето моей любви. Наталья Миловицкая, Ольга Коробкова

Для героини этой книги лето началось не очень весело…

Никаких гаджетов, лагерь в глуши и вожатый, с которым она в первый же день не поладила. Но что-то в его улыбке не дает покоя… Легкая и теплая история про первые чувства, дружбу, жаркие каникулы и важный урок — даже в простом лагере можно найти то самое особенное. Идеально для уютного чтения в теплый летний вечер, особенно если впереди тебя ждет поездка в детский лагерь.

5. Планчетт. Кулинарная ведьмочка. Хейли Ньюсом

Планчетт мечтала поселиться в уютный домик и заниматься магическими рецептами. Но вместо идиллии её встречают… компания капризных привидений! Ни заклинания, ни святая вода не помогают избавиться от незваных гостей. Зато появляется повод подружиться с застенчивой сиреной и загадочной ведьмой из ковена!

Яркая и забавная манга про магию дружбы, умение видеть в каждом хорошее и не бояться даже самых необычных ситуаций.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2025, 03:41
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