"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег.

Мир больших людей, больших связей и больших денег. Для многих из нас все это кажется другой планетой, другой жизнью, другим миром. Тем интереснее взять в руки книгу Остапа Стужева "Золотые пилигримы". И узнать про то, как появились "новые русские", как зарождалась приватизация, откуда вышли сегодняшние олигархи и криминальные авторитеты. Понять, в конце концов, что и почему происходит с нами сегодня.



Москва, Ницца, Екатеринбург, Вильнюс, Колумбия, Антверпен, США. 2012, 1989, 2009, 1987, 2008 годы. Повествование строится нелинейно – мелькают города, страны, даты, люди. И из этого удивительного пазла складывается причудливая картина событий и явлений. Мы окажемся в кабинете у крупной шишки из МВД, в приемной банкира и в номере голландского отеля. Побываем в советской свердловской "трешке" и на пляже Ниццы. Осмотрим павильон промышленной выставки и кофейню близ Арбата. Погуляем с офицером разведывательного управления НАТО и узнаем, сколько весит миллиард долларов наличными.

"Это было счастливое время, когда государство каждый день отдавало людям новые и новые свободы и при этом еще не началось тотальное обесценивание рубля. Про доллар "пипл" знал только понаслышке. Город еще не был поделен китайскими династиями ЦАО, ЗАО, САО и так далее. Коммунальные службы не засыпали улицу тоннами химикатов", – с такого точного описания столицы конца 80-х автор и начинает повествование. Повествование о том, как зампредседателя исполкома одного из райсоветов начал сдавать большие магазины в центре города в аренду кооперативам. Как потом поставил везде своих людей и приватизировал заветную площадь. Как ладил с рэкетирами, переживал рейдерские захваты и занимался "инвестиционной деятельностью".

Сорваться без паспорта на частном самолете, чтобы продолжить вечер в модном клубе европейской столицы. Подкупить судью. Вскрыть болгаркой железную дверь, за которой скрываются неудачники. Пересчитать шуршащие купюры от продажи очередного захваченного объекта. Придумать хитроумную схему обналички. Сколотить первоначальный капитал на крупной краже из ювелирного магазина. Убить прибывших на вызов милиционеров, а потом в этом раскаяться. Читатель следит за этим водоворотом событий с интересом – до последней страницы! И чтение напоминает американские горки, когда то дух захватывает, то хочется кричать от страха, то накрывает волной восторга, то хочется смеяться.

Действительно, в этой книге есть все, чтобы не отложить ее в сторону – захватывающая история, ярко, причудливые коллизии, детективный сюжет. Это не банальный криминальный роман, а целая историческая сага о стране и времени. Прочитав ее, начинаешь иначе оценивать какие-то вещи, а то и вовсе приходит прозрение.

Остужеву при этому удается очень точно выписать характеры героев и типажи. Он умеет несколькими штрихами сказать о человеке самое важное, чтобы сразу понять, кто перед нами. При этом автор погружен в тему и предмет своего рассказа настолько, что порой кажется, что перед нами – документальное повествование.

Синтез жанров, обилие фактуры, хороший язык позволяют читателю в полной мере насладиться "Золотыми пилигримами". И испытывать приятное послевкусие от книги, которая так точно и ярко описала нас и нашу страну. Порой – без жалости и прикрас.

Но в правдивости и есть главный плюс романа.