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Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня

Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня

О том, почему книги приносят счастье и продолжают оставаться востребованным подарком, рассказала поэтесса Татьяна Равилова, создатель музыкально-поэтического проекта "Рави пишет".

Книга — это волшебный мостик в мир фантазии, окно в воображение, которое разгорается, как светлячок в темном лесу. В ней мы находим приключения, оказываемся в необычных ситуациях, а каждая новая страница становится шагом в неизведанное. Когда вы дарите книгу, то преподносите близкому кусочек другой вселенной, передаете опыт, мудрость, историю.

Конечно, сегодня многие читают в электронном виде. Но сложно найти замену тем чувствам, которые испытываешь, трогая обложку и переплет, перелистывая страницы, вдыхая запах бумаги, замечая следы, оставленные временем и предыдущими читателями. Такая тактильная встреча оставляет в сердце глубокий след. Именно поэтому бумажная книга способна стать подарком, который запомнят надолго. Конечно, если вы внимательно подойдете к процессу выбора.

Как определить, что перед вами модная книга?

Мода в мире литературы — это динамичный и довольно сложный процесс, которым виртуозно управляют издатели и книжные магазины. Но есть ряд универсальных критериев, которые помогут вам выбрать в подарок книгу не просто модную, но и такую, которая точно понравится.

1. Интерес и полезность

В первую очередь, книга должна быть ценной для читателя. Подумайте о человеке, которому вы хотите сделать подарок. Какие фильмы он смотрит? О чем может говорить часами? Чем больше всего любит заниматься? Сегодня в книжных очень много нон-фикшна, связанного с разными хобби и профессиональными интересами. Например, если девушка увлекается стилем и созданием образов, пересматривает фильмы о моде и как мантру цитирует их главных героинь, то ее наверняка увлечет байопик известного модельера. А вот кулинарная книга, даже от самого модного шеф-повара, может стать для нее просто предметом интерьера.

2. Оформление и дизайн

Хитами продаж часто оказываются стильно оформленные издания. Обратите внимание на книги с яркими обложками, нестандартными форматами и эксклюзивными иллюстрациями.

Существует даже отдельный сегмент популярной сегодня литературы — книги для журнальных столиков, или кофебуки. Это достаточно массивные, стильно оформленные издания, центральное место в которых занимает не текст, а иллюстрации. Например, это может быть альбом известного художника или дизайнера, книги о природе, путешествиях или современном искусстве. Такие издания — словно настольные музеи. Они отлично впишутся в интерьер офиса или квартиры, а человек получит настоящее эстетическое удовольствие, листая страницы такого подарка.

3. Контекст современности

Обращайте внимание на актуальность книги. Особенно, если выбираете литературу, посвященную саморазвитию. Важно, чтобы в ней находились решения тех проблем, которые остро стоят именно сейчас. Например, еще несколько лет назад тема достижения целей трактовалась исключительно через призму "продуктивнее, выше, сильнее, эффективнее". А сегодня такие книги могут казаться устаревшими и даже вредными, поскольку вектор сменился — мы все чаще задумываемся о работе в удовольствие, гармонии, индивидуальном темпе и комфорте.

4. Жанровое разнообразие

Мир литературы огромен, и модная книга может принадлежать к самым разным жанрам. Более того, своим подарком вы сможете открыть человеку новые грани в его любимой теме. Ведь завораживающие истории любви разворачиваются не только в женских романах, но и в криминальных драмах. А ценителя японской культуры может увлечь не только очередная манга, но и альбом с фотографиями в стиле японского минимализма.

5. Популярность у читателей

Если глаза разбегаются и вы никак не можете сориентироваться, то погуглите рейтинги и списки бестселлеров — такие публикуют многие СМИ и издательства. Или прямо в магазине ищите полку с названием вроде "Выбор читателей" или "Хиты продаж". Это поможет вам сузить все разнообразие до изданий, которые уже пользуются заслуженной популярностью.

6. Личный эмоциональный опыт

Наконец, вы можете преподнести книгу, которую вы уже читали сами и она вас вдохновила, удивила, поддержала или даже изменила вашу жизнь. Дарить любимые книги любимым людям — это уникальный сближающий опыт на все времена.

Фото: личный архив Татьяны Равиловой

Тренды в литературе: как на них ориентироваться при выборе подарка?

Отдельно можно обратить внимание на направления, которые особенно популярны в последнее время. Возможно, именно среди них вы обнаружите Ту Самую Книгу.

Young adult: литература для "молодых взрослых"

В России уже несколько лет на пике интереса литература young adult (дословный перевод — "молодые взрослые"). Изначально ее читатели — это люди от 12 до 20 лет. Однако, на деле YA-книгами зачитываются и тридцатилетние (да-да те самые, выросшие на "Гарри Поттере").

Один из популярных русских авторов в этой нише — Александр Полярный с его уютными новогодними историями. В "Мятной сказке" главный герой, выросший в приюте, рассказывает, что главные ценности в жизни — это возможность быть рядом с родными и близкими. "Снежная сказка" раскроет трогательную историю любви юных героев, а "Декабрьский вечер" пробудит в каждом взрослом забытую веру в чудеса.

У Кати Майоровой — увлекательные истории, где есть и про взросление, и про самопознание, и про умение принимать себя на разных этапах. Это чуткая, внимательная литература, в которой можно найти ответы на главные вопросы. Например, книга "Раньше девочки носили платья в горошек", бестселлер 2021-го, рассказывает о девушках, родившихся на заре 1990-х: о том, как они стремились соответствовать стандартам и учились принимать свое тело, как строили карьеру, зарабатывали и искали свой путь. Это история о стереотипах, о времени, когда ломаются старые устои и пишутся новые правила жизни.

Также в направлении young adult популярен жанр фэнтези, который с легкостью погружает читателя в необычайные миры, где возможно абсолютно все. Обложки этих книг часто напоминают стилистику азиатских мультиков, несмотря на то, что авторы — российские писатели: Лия Арден, Мария Гурова, Яна Волкова.

Уютная литература о счастье и комфорте

Это направление популярно уже около пяти лет, но сегодня кажется особенно нужным и важным. Это литература, наполненная приятными воспоминаниями и идеями, о том, как сделать свою жизнь размеренной и умиротворенной. Например, главная героиня книги Хелен Рассел "Хюгге, или Уютное счастье по-датски" твердо решает уйти с нелюбимой работы и начать заниматься тем, что ей по-настоящему нравится, а также выяснить, как стать самым счастливым человеком на планете.

"Счастье по-норвежски" Норы Олсен — история о прелестях жизни вдали от мегаполисов и прогулках наедине с природой. О том, что достигнуть гармонии просто — достаточно почаще погружаться в естественную среду обитания. Ведь природа — наш дом, который дает силу, энергию и вдохновение.

Переиздание классики с новым оформлением

Еще один тренд, который идеально вписывается в концепцию предновогодней подарочной книги, — переизданная классика. Произведения, которые мы читали (или так и не прочитали) в школе, например, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Преступление и наказание" Достоевского сегодня появляются на книжных полках в обновленном виде. Издательства обращаются к современным иллюстраторам, которые помогают посмотреть на классику под новым углом и вызывают желание с головой погрузиться в истории, которые явно не просто так покорили миллионы читателей из разных стран и эпох.

Нестареющее ретро

Сегодня в тренде не только новые издания, но и раритетные экземпляры. Это книги, которые пережили удары судьбы: попали под дождь, прошли через сотни рук и покрылись осколками истории. Это экземпляры, где каждая страница с заломами, карандашными заметками или даже эскизами — это свидетельство чьих-то переживаний. Даря такие книги, мы передаем не только сами слова, но и их историю. Ретро-экземпляры становятся своеобразным мостиком между прошлым и настоящим, между автором и читателем. И в этом особое волшебство — в уникальности книги, в ее способности стать не просто подарком, а персональным путеводителем в мир литературных чудес.

Кастомные обложки, стильные закладки, пожелания, написанные от руки: дополнительные атрибуты подарочной книги

Думаю, каждому человеку будет приятно, если он увидит, что подарок подготовлен с заботой и именно для него — например, откроет книгу и прочитает теплые пожелания. Только учтите, что подписывать обложку книги, если вы не являетесь ее автором, не самая лучшая идея — так вы можете нарушить ее первозданный вид. Поэтому выберите красивую открытку или закладку и напишите самые важные слова на ней.

И помните: в конечном счете, книга, которая запомнится надолго, вовсе не обязательно должна вписываться в какой-то их трендов. Доверьтесь сердцу, и вы обнаружите, что мода в литературе подчиняется вашим правилам.

17 декабря 2023, 11:37
Фото: pixabay.com/DariuszSankowski
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Фоторепортаж

Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок

Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО

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