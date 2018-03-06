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Как правильно послать ЕСПЧ

Вячеслав Володи. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Либеральная общественность распространяет новую страшилку. С криками "караул, хулиганы ЕСПЧ лишают", они носятся по соцсетям и СМИ и рассказывают, как теперь будет плохо из-за того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение легитимность ЕСПЧ. 
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К заявлению Володина мы еще вернемся, а пока немного поговорим о тех, кто сейчас рассказывает нашим согражданам, что без ЕСПЧ никакой справедливости в российской судебной системе не видать. И вообще все плохо, но будет еще хуже, а Путин вообще сатрап, который нас лишит европейского правосудия, а потом и доступа в интернет. А все потому, что, по их мнению, Путин спит и видит, как бы превратить Россию в северный аналог КНДР.

У меня для наших либерал-паникеров есть очень хорошая новость. Если бы российская власть действительно хотела превратить Россию в аналог КНДР, то вся разномастная американофильская шушера сейчас бы сидела не в студиях известной радиостанции, и не в павильонах известного дождливого телеканала, и даже не в своих московских квартирах, доставшихся в наследство от родителей-номеклатурщиков, обслуживавших КПСС, а в совсем других местах. Поэтому предлагаю для нашей либеральной общественности крутой лайфхак: как определить превращается ли Россия в КНДР, и превратился ли Путин в русского Ким Чен Ына? Шаг первый: спрашиваете себя – я либерал, диссидент и борец с режимом? Если ответ да, то переходите ко второму шагу и спрашиваете себя – где я? Если ответ какой угодно, кроме слова "лагерь", то значит Россия – не Северная Корея. Очень полезный лайфхак. Если российские либералы начнут им пользоваться прежде, чем писать всякую ерунду, то будет совсем хорошо. Но это конечно из области фантастики.

Вячеслав Володи. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Теперь пару слов про ЕСПЧ и его легитимность. Вот, что сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по этому поводу "Коммерсанту": "То, что треть судей сформированы, избраны без участия российской стороны, нашей делегации – это, конечно, не может не подвергать сомнению и ставить вопросы под легитимностью решений, которые принимаются ЕСПЧ" при этом он подчеркнул, что говорить о выходе России из ЕСПЧ "наверное, не совсем корректно было бы".

Что получается в итоге? Никто, по крайней мере пока, не собирается выходить из ЕСПЧ и кого-то там чего-то лишать. Просто руководство Думы выступает за то, чтобы наши права, в том числе право участвовать в назначении судей ЕСПЧ, соблюдались. Дело в том, что судьи ЕСПЧ избираются через ПАСЕ, а в ПАСЕ российскую делегацию лишили права голоса после того, как Крым вернулся на Родину в 2014 году. С тех пор судей избирали без российского участия, что просто несправедливо и неправильно. И это вопрос принципа. Российские официальные лица в свое время обещали европейцам, что если Россия не будет участвовать в назначении судей, то мы не будем признавать решений ЕСПЧ. Такие обещания нужно выполнять.

Госдума при Володине перешла к тактике финансового давления на ПАСЕ и перестала платить взносы, чем вызвало дикое недовольство руководства ПАСЕ. Но, это же руководство понимает, что без России само существование данного органа по большому счету не имеет смысла, и его просто закроют, а значит, Россию нужно как-то возвращать.

Вы, наверное, помните скандал, который недавно произошел в ПАСЕ после того, как руководство Ассамблеи пригласило российских депутатов на переговоры, а потом решило к лету текущего года составить некий план возвращения российской делегации и восстановления ее в правах. Ну вот, в рамках этой, уже довольно успешной стратегии, вполне логично сказать, что, во-первых, права по участию в назначении судей нам тоже нужно вернуть, а во-вторых, нужно проявить последовательность и не признавать никаких решений судей, в назначении которых не участвовали представители России. В идеале можно и нужно добиться ситуации, когда российские дела будут рассматривать только судьи, которые назначались с учетом мнения российской стороны.

И последнее: у нас многие считают, что нужно отовсюду выйти, из ЕСПЧ выйти, из ПАСЕ выйти, везде хлопнуть дверью и так далее. Я не согласен с этой позицией, и тем более считаю чистым идиотизмом вопли о том, что участие в ЕСПЧ как-то ущемляет российскую независимость. Приоритет российского Конституционного суда над ЕСПЧ установлен российским законом, и поддержан президентом Путиным. То есть Россия, как и многие другие европейские страны, исполняет решения ЕСПЧ только в том случае, если высшая российская судебная инстанция не против.

Фото: wikipedia.org

Вот, что писал об этом ТАСС еще в 2015 году: "Президент России Владимир Путин считает важным возможность Конституционного суда принимать решения по поводу деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в части, касающейся российского законодательства. Весьма важная вещь – это решение законодателей России о праве Конституционного суда принимать соответствующие решения по поводу деятельности ЕСПЧ в части, касающейся России, российского законодательства", – сказал глава государства на встрече с судьями Конституционного суда."

В нынешних условиях сохраняется, с одной стороны, возможность для рядовых россиян использовать ЕСПЧ, чтобы указать властям на косяки российской судебной системы, а они случаются, и это нужно признать. Я, например, собираюсь использовать ЕСПЧ в деле Сытина, если мы не сможем добиться справедливого решения в наших судах. А с другой стороны, российский закон надежно защищает Россию от тех решений ЕСПЧ, которые носят несправедливый или политический характер. А если все пройдет так, как нам нужно, то в обозримом будущем у нашей страны снова появится возможность еще и влиять на состав судейского корпуса ЕСПЧ. Ради этой возможности стоит как следует поскандалить в ПАСЕ и стукнуть кулаком по столу.

6 марта 2018, 15:46

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