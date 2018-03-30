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Макрон подставил Терезу Мэй

Эммануэль Макрон, Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Одна из главных целей "дела Скрипаля" заключалась в том, чтобы все-таки реализовать мечту Барака Обамы, который в 2014 заявлял, что Россия оказалась в тотальной изоляции. Обама был не прав и в 2018 году все это знают. Он был не прав, когда говорил про порванную в клочья российскую экономику и был не прав, когда праздновал дипломатическую победу над Россией. Мечта русофобов, что в Лондоне, что в Вашингтоне, что в Киеве заключается в том, чтобы с российским президентом никто не хотел разговаривать, ну кроме Ким Чен Ына. Это нужно для того, чтобы загнать Россию в угол и показать что все эти рассказы про то, что весь цивилизованный мир против России являются правдой. 
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По логике многих западных экспертов по борьбе с Россией такая тотальная изоляция приведет к тому, что россияне поймут насколько они были неправы когда поддерживали Путина, когда радовались возвращению Крыма и так далее. Они действительно надеются, что полная изоляция в плане общения с западными политиками, а еще и унижение на Олимпиаде, заставит россиян почувствовать себя изгнанными, виноватыми и глубоко несчастными, а значит и готовыми на всё, чтобы коллективный Запад их простил.

Как вы легко можете заметить, перед нами классический сюжет, можно даже сказать что целая влажная мечта коллективного Запада, чтобы россияне платили и каялись, а также каялись и платили. Между прочим, этот же подход отлично сработал над Украине. Вы заметили что у наших соседей по глобусу есть довольно значительный процент населения, которому не надо ни денег, ни роста экономики, ни даже возвращения Крыма или снижения тарифов ЖКХ. Зато они буквально прутся от того, что Запад, в лице послов и президентов, периодически хвалит Украину, хвалит украинцев и рассказывает им какое у них будет светлое будущее. Мне кажется, что некоторые украинцы могут реально питаться такими обещаниями вместо хлеба. Кстати, западные эксперты которые не очень различают российский и украинский менталитет, до сих пор очень удивляются почему на Украине этот метод так круто работает, а вот россияне отказываются завидовать украинцам, которые так наслаждаются похвалой западных лидеров.

Я это всё вам рассказываю для того, чтобы вы понимали то бешенство, которое сейчас испытывают в Лондоне и в Вашингтоне по поводу самодеятельности президента Франции Макрона, который собрался прорвать ту самую изоляцию России, на которой так настаивает правительство Терезы Мэй и ради которого собственно весь скандал вокруг отравленного Скрипаля и затевался. Британцы так старались, так скандалили, Трамп выслал 60 дипломатов, почти всю Европу нагнули, чтобы все от Германии до Молдавии поучаствовали в шоу с высылкой российских дипломатов, а потом еще и дипломатический бойкот чемпионату миро по футболу объявили, то есть по логике Лондона все шло ну просто зашибись. И тут приходит вот такая новость из Парижа:

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию в мае, подготовка его визита продолжается. Об этом сообщил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL, передает "Интерфакс". Он уточнил, что на данный момент визит Макрона предусмотрен. "Мы хотим поддерживать честный, недвусмысленный, понятный и требовательный диалог с Россией", – отметил французский министр.

Фото: GLOBAL LOOK press/Yang Chenglin

У британцев наверное сейчас ощущения такие, как будто Макрон лично плюнул в чай королевы. Ну как так можно?! Только Тереза Мэй почувствовала себя лидером свободного мира и главным изолятором России, а тут такое подлое французское коварство. Нехорошо вышло.

Тут еще нужно посмотреть на общеевропейский контекст, чтобы понять насколько нехорошо все вышло. Если бы Макрон был сам по себе, то это еще можно было проигнорировать, но ведь Макрон не один такой. Например, буквально через день или два после того как Германия согласилась выслать нескольких российских дипломатов, немецкие власти выдали последнее из необходимых разрешений на строительство "Северного Потока 2" в немецких территориальных водах. То есть немцы показали, что солидарность с Лондоном и Вашингтоном они ценят гораздо меньше, чем возможность получать дешевый российский газ в обход Украины. Вот это было обидно, тем более что во время слушаний по "делу Скрипаля" в британском парламенте английские парламентарии как раз и требовали чтобы "Северный Поток 2" был запрещен из-за отравления в Солсбери.

Потом выяснялось, что не только Меркель, но и канцлер Австрии Себастьян Курц в гробу видал солидарность с английским правительством. Выяснялось, что политического веса Великобритании уже не хватает, чтобы заставить Австрию, вроде бы не самую сильную страну, подчиниться воле английского премьер министра. И тут на сцену выходит Макрон, и через своего министра заявляет, что он вообще-то скоро поедет к Путину в гости, в Санкт-Петербург. Какая тут может быть изоляция? Никакой изоляции. Я боюсь, что на фоне того что сейчас делают европейские лидеры правительство Великобритании решит еще кого-нибудь отравить, и меня беспокоит что потенциальных кандидатов на отравление в Лондоне буквально сотни. Но тут уж ничего не поделаешь, придется перетерпеть.

Фото: GLOBAL LOOK press

Кстати, Макрон в Россию едет не просто так, а по делу. Он едет на экономический форум в Санкт-Петербурге, и явно не потому что ему так хочется, а потому что у французского бизнеса есть серьезные интересы в России, не говоря уже о том, что французская компания Engie – один из совладельцев того самого "Северного Потока – 2". Президент Франции едет в Питер решать серьезные денежные вопросы, и потому европейская солидарность с Терезой Мэй ему уже совсем не интересна.

А вот мы и даже наши соседи по глобусу можем извлечь из всего этого важный урок. Не нужно прогибаться под Лондон или Вашингтон. Если ты сильный, то с тобой в любом случае будут разговаривать. Сильной стране не только не страшна изоляция, но ее никто и не сможет никак изолировать. Как я уже много раз говорил, для того чтобы изолировать Россию у Запада просто не хватит 

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Roge

30 марта 2018, 15:51

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