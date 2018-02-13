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Порошенко победил Саакашвили

Михаил Саакашвили и Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Президента Украины можно поздравить. Украинская политика сильно напоминает реслинг в грязи, и вот в этом виде спорта Порошенко стал чемпионом, по крайней мере до тех пор, пока Аваков или Тимошенко не попытаются у него этот чемпионский пояс отобрать. А пока шоколадный фюрер может чувствовать себя настоящим победителем, который переиграл Саакашвили и Наливайченко, несмотря на то, что именно этой сладкой парочке некоторые эксперты пророчили стать новыми диктаторами Украины.
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Если помните, сразу же после начала Михо-майдана, который произвел большое впечатление на украинских и российских экспертов, я говорил и писал, что у Саакашвили не наблюдается какой-то явной поддержки со стороны официальных структур США, а также со стороны американских или европейских дипломатов. Из этого я делал вывод, что Саакашвили до успеха далеко, а у Порошенко есть шансы отбиться, если он проявит политическую волю и не захочет, чтобы с его семьей случилось что-то нехорошее.

У нас многие говорили, мол, Порошенко хотят убрать из-за того, что он, видите ли, не хочет развязать полноценную войну с Россией, но если администрации Трампа это действительно было нужно, то Вашингтон легко мог бы просто поменять украинское руководство. Однако идея кинуть украинскую армию в яростную, но обреченную на провал, атаку на Донбасс, находит поддержку только среди наиболее радикальных представителей американского истеблишмента. Их сил на проталкивание Наливайченко и Саакашвили во власть не хватило, хотя в какой-то момент казалось, что Порошенко просто не хватит силы воли на самозащиту.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Кстати, из того, куда Порошенко выслал Саакашвили, можно сделать вывод, что украинский президент не хочет совсем сильно и бесповоротно ссориться с его американскими покровителями. У Порошенко была просто идеальная возможность решить проблему беглого грузинского галстукоеда, выслав его в Грузию, где экс-президента уже ждут политические противники, прокуроры и скорее всего тюремная камера на долгие-долгие годы. Однако ежику понятно, что такое поведение с любимым агентом американских ястребов, который очень много знает и от обиды может много рассказать, могло бы закончиться серьезными проблемами для официального Киева. Вот и получилось, что бывшего грузинского президента и военного преступника задерживали со спецназом, но при этом вежливо и даже можно сказать "нежно" отправили в Польшу.

Между прочим, у Саакашвили в Польше есть большие перспективы. Например, он может заявить, что пострадал от украинских бандеровцев (что будет близко к истине) и объявить себя политическим беженцем, а польское правительство, которое недавно на законодательном уровне запретило бандеровскую идеологию, будет вынуждено по имиджевым соображениям этого галстукоеда-беженца кормить, поддерживать и всячески хвалить. Понятно, что Саакашвили еще долго будет сидеть в Польше на низком старте в надежде на то, что при ослаблении Порошенко он сможет все-таки устроить себе михо-блицкриг и таки захватить власть в Киеве.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavlo_bagmut

Но у Саакашвили мало шансов на повторный заход. Значительно больше шансов у Юлии Тимошенко, которая очень удачно слетала в Вашингтон. Газовая принцесса может себя поздравить – она вышла примерно на уровень Ксении Собчак, которую тоже пригласили на так называемый молитвенный завтрак в компании Трампа. По большому счету, Тимошенко сама по себе особого политического веса не имеет, но у нее есть три больших козыря, которые ей могут очень пригодится в ближайшем будущем. Козырь первый: с точки зрения значительной части украинцев она не имеет отношения к тому бардаку, который творится на Украине сейчас. В том смысле, что последние несколько лет другие политики решали и воровали больше, чем она. Для украинского политика - это важная фишка. Козырь второй: Тимошенко в принципе имеет неплохие связи в Вашингтоне и к ней вполне лояльно относятся в Берлине и Париже, при этом в европейских столицах и в США наблюдается усталость от Порошенко. Ну и главный: многие на Западе до сих пор верят, что Тимошенко обладает каким-то волшебным умением договариваться с Путиным. Это миф, конечно, но мифы бывают очень живучими. Не зря Волкер встречался с Тимошенко, и не зря бывший руководитель НАТО Расмуссен готовит предложение о введении на Украину миротворческого контингента, состоящего из солдат нейтральных стран, таких как Швеция и Белоруссия.

Если Сурков и Волкер договорятся по плану Расмуссена, который уже обсуждают в американских СМИ, то на Украине может действительно произойти чудо в виде начала реализации минских соглашений хотя бы в плане реального прекращения огня и реального отделения конфликтующих сторон. Если это случится, то Порошенко просто не усидит в своем кресле. И вот, в качестве лидера того огрызка конфедеративной Украины, который начнет формироваться после реализации этого плана, Тимошенко вполне подойдет. Может быть ее для этого Волкер и готовит. Но это не значит, что все получится так, как хочет США, потому что будущее киевской власти в любом случае будет решаться в Москве.

13 февраля 2018, 15:27

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