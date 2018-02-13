Land Rover Discovery 5: красивый внедорожник для большой семьи

Discovery 5 – пятое поколение среднеразмерного luxury-внедорожника, является еще одним шагом навстречу друг другу линеек Discovery и Discovery Sport. В отличие от угловатой “четверки”, пятый “подход к штанге” у британцев получился закругленным и аэродинамичным. Ах да, и технологичным, конечно. Для Land Rover нахождение на фронтире автомобильных технологий – обычное дело и даже предмет гордости.

Как я уже писал выше, расхождение между Discovery и Discovery Sport становится все меньше и меньше, и мне периодически приходилось сверяться с брошюрой, чтобы еще раз себе напомнить, что за автомобиль находится у меня на тесте в данный момент. Зато я научился безошибочно определять модель по задней форточке. У Disco 5 она длиннее.

Land Rover Discovery Цена, руб 7 002 600 Цена в минимальной конфигурации, руб 4 033 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2993 / 249 Привод постоянный полный Разгон 0-100, сек 8,1 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,2 Снаряженная масса, кг 2230 Длина/ширина/высота, мм 4970/2073/1846 Дорожный просвет, мм 220/283 Объем багажника, л 1231

На самом деле, сгладив выпирающий горб задней форточки на “четверке”, и за счет этого выпрямив линию крыши, Land Rover только выиграл в дизайне и ничуть не проиграл в узнаваемости, хотя задняя стойка, разделенная зазором двери, немного напомнила фирменный знак “Атари”. Но шутки в сторону. Думаю, я могу по праву назвать внедорожники Land Rover самыми красивыми в этом ценовом сегменте.





Discovery стал “спортивнее” не только за счет облика. Впервые здесь применяются позаимствованные у линейки Sport алюминиевое шасси и панели корпуса, позволившие снизить вес почти на 500 килограммов. Но вот легкая асимметрия задней двери, оставшаяся на месте ушедшей запаски, красоты автомобилю не добавляет.

Заглянем в салон? На этот раз начнем мы не спереди, а сзади. Мультимедийные экраны с радионаушниками гарантируют, что здесь найдется чем занять пассажиров во время долгого переезда.

А передний дисплей дает возможность показывать разную картинку в зависимости от угла обзора, тем самым позволяя водителю видеть карту, а переднему пассажиру – спокойно смотреть свой сериал.

Да и вообще, салон красивый, места навалом, и выбираться на холодную улицу не хочется совсем. А если вы путешествуете очень большой компанией, то здесь есть традиционный для Discovery третий ряд сидений. Очень удобно.

Но возить меня сегодня некому, поэтому перебираемся на ряд вперед и нажимаем долгожданную кнопку “Start”. Бесключевой доступ и запуск присутствуют даже в базовой комплектации Land Rover Discovery.

Впереди сидеть еще мягче, красивей и удобнее, чем сзади. Для особо рьяных ценителей личного пространства, вдобавок к подлокотнику на консоли, здесь поставили отдельные опускаемые подлокотники для пассажира и водителя. Подсветка разных частей салона тоже обращает на себя внимание, особенно когда садишься в автомобиль в темное время суток.

Приборная панель выполнена в традиционном виде, а не сплошным экраном, как уже вошло в моду у многих автопроизводителей.

Зато здесь есть широкоформатный экран на торпедо. В позапрошлом году, обновив интерфейс бортового компьютера во всех моделях Jaguar-Land Rover, автоконцерн подчеркнуть этот факт, раскрасив интерфейс так, чтобы подобное обновление никак не смогло остаться незамеченным. Мне кажется, у них это получилось.

Но вот с функциональностью остались вопросы. Экран не сверхчувствительный, и периодически приходится давить на него сильно, чтобы он сработал. От дороги это отвлекает.

И вот самый неприятный момент, с которым я столкнулся – это абсолютно параноидальная система парковки, которая включалась в самый неподходящий момент, стоило лишь снизить скорость в потоке километров до 10 в час. Парктроник благополучно глушит не только радио, что раздражает, но и "врывается" в телефонный разговор, что уже прямым образом бесит. А так как компания, находящаяся на острие прогресса, решила, что чем меньше кнопок, тем лучше, парктроник невозможно отключить принудительно одним нажатием. Как и ряд других полезных функций, он отключается только через тачскрин, а это два действия минимум. Грррр…

Но ладно. Чтобы найти в бочке меда ложку дегтя, много труда не нужно. Особенно, если сам же ее туда положил. Но не будем отвлекаться. Ведь о ходовых качествах мы-то и забыли. А зря, потому что тест-драйв Land Rover Discovery выпал точно дни таких снегопадов, когда на дороги боялась выезжать даже снегоуборочная техника. И вот здесь Discovery показал себя с самой лучшей стороны.

Двухступенчатая раздаточная коробка, активный блокируемый задний дифференциал, пневматическая подвеска с электронным управлением. Все это под управлением умной системы Terrain Response позволяет автомобилю подстроиться под любые дорожные условия. Наша задача – давить на газ, да руль крутить. Что я и делал, провожаемый печальными взглядами мигающих аварийками на обочине водителей.

Кстати, два года назад меня таким же образом удивил предшественник этой машины, Discovery 4, в дни снегопадов доставивший меня из дальнего замкадья в Крокус в два раза быстрее, чем обещал испугавшийся бордовых пробок Яндекс. Управляемость на снегу здесь феноменальная, и мне очень хотелось проверить проходимость на более внедорожных участках, но искать таковые было лениво.

Вернемся в салон и послушаем музыку. Система Meridien, обычная для JLR, имеет очень ярко выраженный верх, и с этим пришлось что-то сделать. Сбалансированные настройки будут выглядеть примерно так как на фото выше (и не забудьте отключить 3D-звук, приучайтесь сразу к хорошему и натуральному).

К хорошему и натуральному, кстати, относятся и деревянные панели, встречающиеся теперь в салоне. Шершавая поверхность дерева, по мне, смотрится гораздо выигрышнее задушенных в лаке “декоративных элементов”.

Хотя и глянцевые элементы, при грамотном размещении, смотрятся очень хорошо, правда? “Шайба” переключения передач – фирменная фишка Jaguar и Land Rover, кстати. При отключении зажигания, рукоятка мягко утапливается в панель, чтобы на гладкой глянцевой поверхности можно было, например, порезать рыбу.

Наконец, гитара помещается в багажник без вопросов и сантиментов. А памятуя о поднимаемом третьем ряде сидений, назад можно посадить и гитариста.

Какие выводы здесь можно сделать? Land Rover Discovery – отличный городской внедорожник, который по любому снегу доставит вас туда, куда вы хотите, и сделает это красиво. Отличная задумка с изменяемой конфигурацией салона позволит путешествовать большой семьей, а мультимедийные новшества займут все семейство, не отвлекая старших от обсуждения маршрута и попыток отключить зачем-то включившийся парктроник.

Обзор подготовлен специально для Dni.Ru.