Рубль снижается в ожидании новостей

Укрепление доллара, проходящее второй день, оказало давление на глобальные рынки, понизив спрос на риски. Главная причина тяги в доллары – закрепление уверенности, что ФРС убедит рынки в мартовском повышении ставки.



Индекс доллара обнаружил поддержку в конце прошлой недели после слов Трампа о сильном долларе и на ожиданиях более жесткой денежно-кредитной политики ФРС, что повышает процентные ставки на долговых рынках США. Такие осторожные покупки в большей степени напоминают фиксацию прибыли после мощного движения и в преддверии важных новостей, среди которых не только упомянутое выше решение по ставке, но и месячный отчёт по занятости.

Пара EUR/USD откатилась до 1.2350, на 1.5% от пиковых уровней около 1.2537, достигнутых в прошлый четверг. Фунт, который до этого рос быстрее, теперь откатывается быстрее, потеряв от пика 2.3%. Исключение – иена, которую поддерживает тяга в безопасность, то есть снижение фондовых площадок. USD/JPY торгуется у 108.8, примерно вблизи уровней старта торгов недели.

Российская валюта избежала бурного роста на предыдущей неделе и умеренно снижается в начале этой. Пара USD/RUB выросла за понедельник на 4.5 копейки до 56.35. Уровень 56 рублей в паре является важной поддержкой, поэтому взятие будет трудным. Однозначное влияние новостей способно вынудить быков или медведей к капитуляции.

Наиболее вероятна капитуляция долларовых быков, а текущее укрепление американской валюты до сих пор является не более чем фиксацией позиций перед важными новостями и после головокружительного полета вниз. Чтобы рынки всерьез поверили в доллар, необходимы очень сильные ястребиные комментарии ФРС и необычно сильная статистика рынка труда, и, что еще важнее – признаки явного ускорения темпов роста цен. Последний пункт раз за разом разочаровывал в прошлом году.