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Как разговаривать с ребенком

Фото: GLOBAL LOOK press
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Часто от родителей можно услышать жалобы на то, что ребенок их не слушает и не воспринимает серьезно то, что ему говорят. Как научить ребенка слушаться взрослых и что делать, если ребенок не слышит взрослых?
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С ребенком надо учиться разговаривать правильно. Существуют негласные законы общения с маленькими детьми, соблюдая которые можно добиться хороших результатов в воспитании.

Правило №1. Никогда не повышать на ребенка голос

Согласна, подчас это невероятно трудно: выражаясь словами героини известного фильма, "так и тянет устроить скандал". Но делать этого категорически нельзя! Переходя на крик, вы расписываетесь в том, что не контролируете ситуацию, у вас нет аргументов, вы не знаете, что делать. И ребенок, даже несмотря на свой возраст, это прекрасно понимает. Поэтому, как бы вы ни были расстроены, раздражены, злы - "спокойствие, только спокойствие"! Говорите тихо и уверенно, только тогда к вам прислушаются.

Правило №2. Смотрите в глаза ребенку

Доверие – одна из самых важных вещей в общении с ребенком. В ситуации, когда ребенок в чем-то провинился, важно доверительно поговорить. А это невозможно без того, чтобы не смотреть друг другу в глаза. Психологи не без основания утверждают, что только так можно достичь взаимопонимания в разговоре с любым человеком, и маленький ребенок не исключение.

Фото: GLOBAL LOOK press

Правило №3. Извиняйтесь, если не вы правы

Ничто так не располагает к вам собеседника, как признание собственных ошибок. Показывайте ребенку, что вы тоже не идеальны, тогда он быстро проникнется к вам симпатией и поймет, что каждый может совершить ошибку. Главное, понять это и вовремя принести свои извинения.

Правило №4. Избегайте слова "нет" и употребляйте слово "стоп"

В чем разница между двумя этими словами? Резкое "нет", сказанное на какой-то вопрос ребенка, может вызвать у него желание поспорить с вами, а иногда даже истерику. Психологи советуют заменять "нет" другими, более мягкими вариантами: "может быть", "посмотрим", "подумаем". При этом с самого раннего возраста ребенка лучше всего приучить к слову "стоп", которое должно бескомпромиссно звучать в ситуациях, не требующих дальнейших обсуждений. "Стоп" – это нельзя переходить дорогу на красный свет, "стоп" – это не трогать плиту, ножи, горячие кастрюли на кухне, "стоп" – это прекратить начинающуюся истерику в магазине из-за сладкого. Слово "стоп" должно стать вашей палочкой-выручалочкой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Правило №5. Смейтесь

Помните, что шутка, улыбка и смех способны разрядить любую обстановку, предотвратить ненужную ссору, подарить хорошее настроение. Дети иногда действительно шалят, вы приходите домой, а новые обои в гостиной разрисованы всеми цветами радуги, и ваш художественно одаренный ребенок с ног до головы в краске. Может, это не повод ругаться? Возможно, это повод посмеяться всей семьей над фантазией вашего ребенка и записать его в художественный кружок.

7 сентября 2017, 15:23

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