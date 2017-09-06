Тернистый путь женщины к успешному бизнесу

Характер ‒ это врожденная черта: либо ты рождаешься с ним, либо нет. Есть такая поговорка: "Какой характер, такая и судьба". Чем жестче характер, тем сложнее будетваш путь.

Мой случай ‒ полное подтверждение этому выражению. Жизнь как будто все время проверяла меня на прочность. Вариантов не было, и не было никого, кто бы мог помочь. Все приходилось делать самой.

Уже в раннем детстве я осознавала, что характер у меня есть, и он довольно непрост. Я чувствовала, что не была "удобным" ребенком: четко знала, чего хочу, и практически всегда понимала, что нужно делать, чтобы приблизиться к своей цели. Мне везло, так как мои цели почти никогда не были материальными, за исключением одного случая: в 5 лет я мечтала усыновить рыжего кота. В школьные годы я с легкостью находила в себе смелость спорить с учителем, решительно отказывала модным подружкам в старших классах на предложения попробовать покурить и ответила "нет" на первое признание в любви, потому что мальчик мне совсем не нравился. Я не делала того, о чем просили меня родители, если внутренний голос говорил: "Убейте меня, но я не хочу".

Помню, как лет в 15 мы с подружкой, надев все лучшее сразу, отправились в кино. Мы шли по Невскому, как вдруг остановилась машина, из которой, как мне тогда показалось, выскочило чудовище. Оно схватило меня и потащило в машину, где сидели невменяемые гости северной столицы. Все было внезапно, резко. Я вцепилась в куртку одному из них и сказала: "Урод, убрал свои руки от меня!" Он на миг остолбенел. И этого мига хватило, чтобы моя подруга дернула меня за руку и затолкала в метро. Из-за моего поступка она растерялась от неожиданности: "Ты ему сказала "урод"… Урод! Он же мог тебя прямо на улице зарезать… Вдруг у него был нож?"

В более взрослом возрасте я была не в восторге от государственной системы запретов, одинаковой одежды и одинаковой музыки и могла честно сказать об этом даже патриотично настроенному директору школы. Благо, к тому времени уже началась перестройка...

Кодекс бизнеса

Сегодня в моем окружении много сильных и состоятельных бизнесвумен. Зная, как складывалась их жизнь, могу сказать, что их путь к успеху был крайне тяжелым, полным падений и разочарований. Тем не менее есть одно "но": все эти женщины шли по жизни с одним девизом ‒ падали, но поднимались. Я убеждена, что характер закладывается с рождения, а дальше он только крепнет. Что же касается бизнеса, то, конечно, без характера он невозможен.

Бизнес ‒ это бесконечное противостояние: кризисам, налоговым органам, некомпетентным сотрудникам. "Успешный бизнес" ‒ словосочетание сказочно-романтичное. Бизнес далеко не всегда бывает успешным: зачастую его история похожа на кардиограмму сердца, со всеми взлетами и падениями, рисками и прибылями.

Бизнес, как и любое другое дело, требует полной отдачи. Спорт, музыка, научные разработки... Хочешь успеха ‒ плати, и ценой будет твоя жизнь. Для мужчин это привычная сфера, так как мужчины по своей природе настроены на работу, одно из главных своих предназначений. А так ли хорош бизнес для женщины? Обманывать себя и говорить, что бизнес не меняет твою женскую сущность, как минимум, глупо. Если это действительно бизнес ‒ своя компания, кафе, агентство, свечной завод, ферма ‒ это всегда полная отдача, а вместе с ней и риски, нервы, кредиты.

Все бизнесвумен, с которыми я знакома, когда нужно умеют скрывать железный характер, закаленный в боях. Но я прекрасно вижу, насколько жесткими сделал их бизнес. Однажды мой шестилетний сын, услышав мой телефонный разговор с подрядчиком, сказал: "Мамуля, ты моя принцесса, а принцессы не должны так грубо разговаривать". Я полностью с ним согласна. Принцессы не должны... Не должны не спать по три ночи, ругаться, разрешать конфликтные ситуации, чинить машины, останавливать колонны бронетехники.

Если ты открываешь свой бизнес, ты должна уметь побеждать свой страх во всем: боишься, но делаешь! Ты должна быть гиперэнергичной, мобильной, открытой всему новому, коммуникабельной, работоспособной. Быть быстрее и лучше своих конкурентов. Это гонка, и ты обязана если не выиграть, то быть в первой пятерке.

Цена успеха

Скорее всего, все начнут отговаривать и осуждать. Помню, когда я заявила друзьям, что открываю свое агентство, они повертели пальцем у виска, сказав, что я ненормальная: ухожу с такой зарплаты и никогда не заработаю таких денег самостоятельно. Зато через год я приехала на огромном новеньком джипе. Я сразу потеряла половину друзей; они объяснили это тем, что я очень изменилась, стала высокомерной. Хотите свой бизнес ‒ готовьтесь платить. Возможно, даже ваш муж не одобрит этих перемен: все время, которое вы уделяли ему, вы станете уделять бизнесу.

С детьми сложнее. К счастью, я успела открыть агентство до рождения ребенка; сын появился позже, когда бизнес был отстроен. Тогда мне пришлось привыкать работать удаленно, накручивая круги с коляской и одновременно диктуя очередной сценарий. Спустя время я научилась брать ребенка в командировки и писать сметы на просмотре мультиков в кино.

Мечтаете стать бизнесвумен? Хотите ‒ делайте, жгите, это ваша жизнь! Не нужно бояться ошибок ‒ это тоже ценный опыт. Просто задумайтесь, о чем вы мечтаете. О собственном книжном магазине? Салоне красоты? Блинной? У вас есть мечта, и это отлично! К сожалению, большинство людей после 28 лет вряд ли сможет сформулировать, в чем состоит их заветная мечта.