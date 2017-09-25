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Что толкает людей на любовь втроем

Фото: GLOBAL LOOK press/R. M?rzinger
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Иногда один человек позволяет себе не просто измену, а буквально еще одни отношения в рамках брака. "Мы же с тобой встречаемся", – говорит чужой муж "любимой девушке", как бы намекая, что у них все серьезно. А ей хочется верить, что когда-нибудь он разведется и уйдет от своей благоверной, но время идет, а он никуда уходить не спешит…
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Попробуем разобраться, почему возникают любовные треугольники. Что толкает людей на длительные романы на стороне, которые, как правило, ничем не заканчиваются?

Любовные треугольники – явление распространенное. Его участников сопровождают сильные эмоциональные переживания. Часто, констатируя свои возрастные изменения, человек вступает в отношения с молодым партнером, тем самым желая, осознанно или нет, возвращения или продления молодости. Человек начинает уделять внимание себе: делать омолаживающие процедуры, ходить в фитнес-клуб, покупать модную одежду.

Тут есть две стороны одной медали: поначалу человек прибывает в эйфории от этой двойной жизни, нового романа, считая, что таким образом он однозначно улучшает отношения в семье – что само по себе является лишь иллюзией, неким самообманом. Человек полагает, что любовный треугольник выступает источником молодости,  и что он качает оттуда энергоресурс. На самом деле от этой двойственности только повышается душевный дискомфорт и, в итоге, омоложение за счет другого партнера может стоить дорогого – вплоть до проблем со здоровьем.

Еще один вариант любовных треугольников возникает для поддержания эмоциональной жизни в браке, когда партнерам необходима ревность, страдания, раскаяния, прощение. Такие люди пытаются сохранить семью, и для них точно расставлены приоритеты. Зачастую у этих семей любовники используются как инструмент для поддержания и развития отношений внутри семьи – когда они изжили себя, супруги начинают использовать третье лицо. Причин для образования любовных треугольников много: личная несостоятельность, месть, реакция на измену.

Фото: GLOBAL LOOK press/Horazny Josef

Самые распространенные любовные треугольники, в основном, карьерные. Для некоторых людей работа выступает вторым домом. Череда серых будней, корпоративов: некоторые сознательно идут на такие отношения из разряда "не отходя от кассы". Классика – роман босса и секретарши. Причины возникновения производственных романов не такие уж и простые. Людьми могут руководить различные интересы – финансовые, возрастные и даже репродуктивные. Например, можно завязать роман с человеком и использовать эти отношения в меркантильных целях: мимоходом поправить свое материальное положение, да и новую карьерную высоту освоить.

Почему же все-таки образуются любовные треугольники? Многое напрямую зависит от сексуальной совместимости. Появление треугольника подтверждает, что вам не подходит ни тот, ни другой партнер. И главное доказательство тому – вы не уходите к другому навсегда. Вы не получаете от своего партнера того, что вам необходимо, поэтому идете на сторону. Но и тот партнер, что на стороне, удовлетворяет вас частично, поэтому вы его используете какое-то определенное время. Конечно, время это может быть разным – у кого-то роман на стороне длится год-два, а кого-то используют десятилетиями, так и существуя в свободном полете между официальной женой и проверенной боевой подругой.

Как показывает практика, в любовных треугольниках мы, зачастую, не получаем энергию, а отдаем. Во вселенной есть закон: чтоб что-то получить, надо отдать. Он распространяется на всех, обойти его невозможно. И любовный треугольник не приносит ничего хорошего в жизнь тех, кто оказался его участниками: как правило, страдают обе женщины. Что касается роли мужчины, то пересмотрите старые советские фильмы "Зимняя вишня" или "Осенний марафон", можно позавидовать главным героям этих лент? Не думаю. Это невротики, мечущиеся между двумя женщинами потому, что не могут сделать выбор и стать счастливыми. Да и женщины в этих отношениях с обеих сторон вроде готовы принять решение, но в то же время что-то им постоянно мешает.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Наверное, основная проблема тех, кто оказался втянутым в любовный треугольник – наличие психологических проблем у каждой из сторон. И первая проблема – это, пожалуй, отсутствие любви к самому себе и восприятие этого чувства с налетом страданий.

Какая же любовь без чувства тревожности, эмоциональных потрясений, тактики выжидания, постоянного стресса, слез, пылких признаний и регулярных обещаний? А вот и нет! Любовь – это как раз просто, гармонично и слажено. Поэтому можно любить одного человека всю жизнь и испытывать к нему влечение, если у вас самого нет психологических проблем, если для вас любовь – не страдание, а созидание. Если вы взрослый человек, который в состоянии понять, что и кто ему в этой жизни и, главное, зачем нужен.

Тем же, кто все еще ждет, можно посоветовать лишь одно – задуматься, может, не стоит тратить свое время впустую? Нет, конечно, если выкинутые на страдания годы вам не жалко – это ваше законное право, жизнь же ваша. А может, все-таки стоит остановиться, присмотреться к себе, прислушаться и понять, что эти отношения не приносят радости, а только боль и разочарование.

Человек, нашедший любовь к самому себе, обязательно притянет к себе истинную любовь и станет счастливым. Ведь истинная любовь приходит к искренней душе. К душе, которая внутри себя нашла искру любви к самому себе. Поэтому, вы полюбите сначала себя. Это чувство сделает вас самодостаточным человеком, которому будет намного проще найти свою любовь, не чью-то чужую, которая будет лишь кормить пустыми обещаниями. 

25 сентября 2017, 16:37

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