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Блоги

Чему не учат в школе

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталья Авдеева

Наталья Авдеева блогер

 Предприниматель, бизнес-эксперт.
Школа ‒ это сложный этап как для родителей, так и для детей. Ребенок, не имея жизненного опыта, более болезненно и трагично воспринимает новые правила, дисциплину, новых друзей и учителей. Задача родителей ‒ поддержать, объяснить и, конечно, любить. Любить любого: троечника и забияку, ленивого и непоседу.
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Это не так просто, как кажется, но, возможно, вам и самим не раз приходилось убеждаться, что "удобные", послушные отличники не всегда добиваются высот, становятся бизнесменами и культурными деятелями, а неуправляемые троечники нередко дают фору своим одноклассникам с красным дипломом. Поэтому наш долг ‒ объяснить и донести до ребенка 10 важных правил, которым не научат в школе.

Уважай себя. Ты ‒ уникальная личность, второго такого нет. Прислушивайся к себе, к своим мыслям и чувствам. Кто, как не ты сам, должен знать, что для тебя лучше? Уважай и других ‒ они имеют право не соглашаться с тобой. Совершенно нормально, когда тебе на уроке скучно, неинтересно. Нет ни одного человека на свете, который хоть раз не скучал бы на уроке, но это не значит, что нужно мешать остальным. Ты имеешь право не во всем соглашаться с учителем, отстаивать свой взгляд на вещи и задавать вопросы. Унижение тебя как личности недопустимо, но и ты должен четко соблюдать границы и уважать личности других.

Научись побеждать свой страх. Боятся все, но успешных людей от неудачников отличает только одно: успешные боятся, но делают, а неудачники всю жизнь живут со своим страхом, не предпринимая попыток изменить себя. Страх ‒ это нормально. Боятся все. Но когда ты научишься преодолевать свои опасения и сомнения,  ты поймешь, что страх не так уж и страшен ‒ это лишь то, что нас запугивает и хочет помешать двигаться дальше.

Научись прощать. Люди бывают злыми, завистливыми, лживыми, грубыми. Часто такое поведение вызвано страхом. Страхом быть открытыми, быть смешными.  В каждом человеке есть и добро и зло. Научись прощать зло и замечать добро в других, и тогда они смогут увидеть добро в тебе.

Осознай, что такое ответственность. Успешный человек несет ответственность за свои поступки. Решил ‒ значит действуй, но ты должен понимать, что за последствия будешь отвечать только ты, поэтому думай, перед тем как что-то решить. Слушай свою душу, она всегда подскажет тебе, на чьей ты стороне ‒ добра или зла.

Старайся не лгать. Конечно, хоть раз в жизни, но лгали все. Бывает, это даже благородное дело. Но ложь ‒ очень хитрая, она подобна сиропу для бабочки: попадаешь в нее, испачкаешь крылья ‒ и больше никогда не сможешь взлететь. Если ложь хочет пробраться в твои мысли и чувства ‒ гони ее, с ней твоя жизнь станет невыносимой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Умей сопереживать. Старайся помогать, жалеть тех, кто нуждается в твоей поддержке  ‒ от маленького котенка до плачущей девочки. Подумай, чем ты сможешь помочь ‒ добрым словом, надеждой,  действием?

Не предавай себя. Не сомневайся в себе, не падай духом и верь в свои силы: ты сможешь! У каждого в жизни не все получалось с первого раза. Сильные поднимаются и идут дальше.  Ты сильный ‒ я знаю.

Будь благородным. Это значит, что нельзя сплетничать, предавать друзей, обижать маленьких, слабых, воровать и делать людям зло ‒ оно всегда возвращается.

Ты можешь действовать против правил. Только соблюдая одно "но": если это никого не оскорбляет и не вредит другим. Правила изменяют и переписывают.

Не бойся допускать ошибки. Точно знай: сколько бы ошибок ты ни допустил, что бы ни натворил, твои родители все равно любят тебя и помогут все исправить. Жизнь только начинается. Ты родился, чтобы найти дело своей жизни и быть счастливым.

19 сентября 2017, 14:29

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