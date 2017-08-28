5 главных принципов воспитания ребенка

Воспитание ребенка – процесс долгий, сложный, почти всегда сопряженный с переживаниями и сомнениями. Родителей волнует множество вопросов: как научить ребенка слушаться, нужно ли быть строгим, стоит ли постоянно контролировать или, наоборот, давать больше свободы. На самом деле, все гораздо проще. Существуют пять золотых правил, соблюдая которые вы получите ответы на все интересующие вас вопросы.

Ребенок – это личность

Отношения с ребенком необходимо строить на уважении, причем делать это нужно как можно раньше. Выработайте привычку стучаться прежде, чем входить в его комнату, не обзывайте и не обижайте, когда у ребенка что-то не получается, относитесь с пониманием к школьным проблемам, неуспеваемости, гормональным перестройкам. В общем, не ждите, когда у ребенка начнется подростковый возраст, и он научится отвечать вам, а закладывайте основы взаимного уважения с самого начала. И запомните: в первую очередь родители должны показывать пример, а не учить чему-то. Поэтому выбросите из головы идею контроля. Возможно, когда ребенок еще маленький, у вас это получится, но, когда он повзрослеет, добиться этого вам будет уже не под силу.

Главное чувство – любовь

Дети – это эмпаты, которые способны почувствовать, когда несимпатичны своим собственным родителям. Они чувствуют абсолютно все, а нелюбовь к себе могут видеть гораздо ярче, чем другие чувства. Поэтому родители должны стараться воспитывать ребенка, проявляя к нему искренний интерес.

Внимание – залог успеха

Мы все хотим внимания. Человек так устроен, что не может долгое время находиться в одиночестве. Нам важно, чтобы на нас обращали свои взгляды, делились своими переживаниями, в ответ мы также ждем внимательного отношения. И дети – не исключение.

Внимания никогда не бывает много, если дело касается детей. Часто в семьях, где родители много работают, ребенок порой совершает невероятные поступки, иногда даже непорядочные, но делает он это с одной целью – чтобы его заметили. Если существует хоть какая-то возможность привлечь внимание родителей, он обязательно ею воспользуется. Причина в том, что дети ощущают некую безопасность, когда на них смотрят. Поэтому уделяйте больше внимания своим детям.

Плохое стоит игнорировать, хорошее поощрять

С самого детства, когда действия малыша еще безобидные, возьмите за основу правило: плохое игнорировать, хорошее поощрять. Например, если ребенок старался нарисовать рисунок в подарок бабушке – отблагодарите его вкусной конфетой или интересной прогулкой. Но если он совершил какой-то неблаговидный поступок, например, что-то сломал, разбил, испортил, то просто не обращайте на это внимание.

Часто дети бьются в истерике, чтобы родители купили им игрушку или обратили свой взгляд на них. И чтобы это прекратить, родители готовы на все. Но плохое поведение стоит игнорировать: как только ребенок поймет, что на вас не действует его уловки, он тут же сам прекратит вести себя плохо.

Важны границы

Многие думают, что ставить границы детям – это плохо. Но на самом деле, это не так. Например, хиппи никогда не ограничивали своих детей ни в чем, считая, что каждый ребенок должен открыто познавать мир. Но ему так же важно понимать, что есть добро и зло, научиться отличать одно от другого, осознавать, что есть границы, за которые нельзя переступать. И именно этому детей должны учить родители на собственном примере.

Ленивые люди думают, что ребенок сможет сам отличить плохое от хорошего. Но если нет границ, все дозволено, то ему как ориентироваться в социуме? Родителям изначально необходимо выстроить ряд границ и строго их придерживаться в том числе потому, что они дают ребенку ощущение стабильности.