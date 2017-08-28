5 главных принципов воспитания ребенка
Ребенок – это личность
Отношения с ребенком необходимо строить на уважении, причем делать это нужно как можно раньше. Выработайте привычку стучаться прежде, чем входить в его комнату, не обзывайте и не обижайте, когда у ребенка что-то не получается, относитесь с пониманием к школьным проблемам, неуспеваемости, гормональным перестройкам. В общем, не ждите, когда у ребенка начнется подростковый возраст, и он научится отвечать вам, а закладывайте основы взаимного уважения с самого начала. И запомните: в первую очередь родители должны показывать пример, а не учить чему-то. Поэтому выбросите из головы идею контроля. Возможно, когда ребенок еще маленький, у вас это получится, но, когда он повзрослеет, добиться этого вам будет уже не под силу.
Главное чувство – любовь
Дети – это эмпаты, которые способны почувствовать, когда несимпатичны своим собственным родителям. Они чувствуют абсолютно все, а нелюбовь к себе могут видеть гораздо ярче, чем другие чувства. Поэтому родители должны стараться воспитывать ребенка, проявляя к нему искренний интерес.
Внимание – залог успеха
Мы все хотим внимания. Человек так устроен, что не может долгое время находиться в одиночестве. Нам важно, чтобы на нас обращали свои взгляды, делились своими переживаниями, в ответ мы также ждем внимательного отношения. И дети – не исключение.
Внимания никогда не бывает много, если дело касается детей. Часто в семьях, где родители много работают, ребенок порой совершает невероятные поступки, иногда даже непорядочные, но делает он это с одной целью – чтобы его заметили. Если существует хоть какая-то возможность привлечь внимание родителей, он обязательно ею воспользуется. Причина в том, что дети ощущают некую безопасность, когда на них смотрят. Поэтому уделяйте больше внимания своим детям.
Плохое стоит игнорировать, хорошее поощрять
С самого детства, когда действия малыша еще безобидные, возьмите за основу правило: плохое игнорировать, хорошее поощрять. Например, если ребенок старался нарисовать рисунок в подарок бабушке – отблагодарите его вкусной конфетой или интересной прогулкой. Но если он совершил какой-то неблаговидный поступок, например, что-то сломал, разбил, испортил, то просто не обращайте на это внимание.
Часто дети бьются в истерике, чтобы родители купили им игрушку или обратили свой взгляд на них. И чтобы это прекратить, родители готовы на все. Но плохое поведение стоит игнорировать: как только ребенок поймет, что на вас не действует его уловки, он тут же сам прекратит вести себя плохо.
Важны границы
Многие думают, что ставить границы детям – это плохо. Но на самом деле, это не так. Например, хиппи никогда не ограничивали своих детей ни в чем, считая, что каждый ребенок должен открыто познавать мир. Но ему так же важно понимать, что есть добро и зло, научиться отличать одно от другого, осознавать, что есть границы, за которые нельзя переступать. И именно этому детей должны учить родители на собственном примере.
Ленивые люди думают, что ребенок сможет сам отличить плохое от хорошего. Но если нет границ, все дозволено, то ему как ориентироваться в социуме? Родителям изначально необходимо выстроить ряд границ и строго их придерживаться в том числе потому, что они дают ребенку ощущение стабильности.
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