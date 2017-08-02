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Основные привилегии ветеранов труда

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Николай Калмыков

Николай Калмыков блогер

 Кандидат социологических наук, МВА, директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член рабочих групп при Министерстве финансов Российской Федерации, Министерстве труда Российской Федерации.
На сегодняшний день вопрос получения статуса ветерана труда не однозначен в связи с инициативой Министерство труда и социальной защиты РФ по усложнению процедуры получения данного звания. Теперь федеральные органы исполнительной власти могут предъявлять дополнительные требования к кандидатам.
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По статистике Министерства труда и социальной защиты РФ всего в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года проживает более 20 млн. ветеранов. Сегодня, чтобы стать ветераном труда, необходимо подтвердить свой рабочий стаж, предоставить документы, которые подтвердят награждение гражданина орденом или медалью, почетным званием РФ или бывшей СССР. Если гражданин  начала трудовой стаж, будучи ребенком во время ВОВ, необходимо также предоставить документы, подтверждающие этот факт. Для женщины минимальный трудовой стаж в этом случае составляет 35 лет, для мужчины – 40. Для официального оформления, необходимо обратиться в местные органы социальной защиты, написав заявление и предоставить требуемые документы.

На сегодняшний день, процедура получения данного звания не требует особых временных затрат и усилий. Министерство труда предлагает усложнить данную процедуру – например, учитывать степень выполнения социальных обязательств при награждении руководителей учреждений. Есть основания говорить, что данная инициатива перенята из мировой практики, где ветеранов труда награждают не только с учетом их трудового стажа, но и  с учетом заслуг перед своей страной.

Данную процедуру можно усложнять разными способами. Например, при помощи повышения минимального трудового стажа, а также введением ограничений на награды и почетные звания, дающие право считаться ветераном труда. Но есть ли в этом смысл?

Усложнение процедуры получения звания, предложенной Министерством труда и социальной защиты РФ, несомненно, сократит количество граждан с данным званием, что даст возможность снизить объем бюджетных средств, расходуемых на льготы и субсидии в денежном выражении, предоставляемые ветеранам труда.

Фото: GLOBAL LOOK press

Сегодня, согласно закону "О ветеранах РФ", ветераны труда имеют права пользоваться на бесплатный проезд в городском транспорте, скидку 50% на оплату коммунальных услуг, предоставление отпуска, изготовление и ремонт зубных протезов в государственных учреждениях здравоохранения, а также полностью бесплатное обслуживание в системе здравоохранения. Ветераны труда, имеющие земельную недвижимость, освобождаются от уплаты земельного налога. Также, государством производится доплата за звание ветеран труда в размере 495 рублей ежемесячно.

Давайте будем откровенны – данные привилегии являются существенными не только для граждан, но и для расходов государственного бюджета. Однако, звание ветерана труда несет определенную моральную ответственность и придает нашим гражданам определенный статус. Согласно Федеральному закону, данный статус присуждается не всем подряд, а лишь определенному кругу лиц, выбор которых основан на том, что они достаточно сделали для своей страны, чтобы заслужить право пользоваться не только данным статусом, но и льготами, предполагающими обладание данным статусом.

Усложнив процедуру получения данного звания, мы не только сократим затраты государственного бюджета, но и лишим наших граждан чувства ответственности за труд, выполненный во благо нашей страны. Некоторые усложнения процедур, безусловно, более четко регламентируют вопрос использования материальных льгот, как это было в 2015 году, при внесении изменений в соответствующий Федеральный закон. Данная регламентация является необходимым условием эффективного расходования бюджетных средств. Открытым остается вопрос – а стоит ли оно того?

Сегодня нам следует искать дополнительные возможности привлечения ветеранов к развитию общества, тем самым используя накопленный ими опыт и давая им возможность получения дополнительного общественного статуса, не зависящего от на расходования государственного бюджета и процедуры получения данного звания.  Одним из вариантов решения данной проблемы может стать привлечение ветеранов труда к выражению экспертного мнения при оценке работы органов власти. 

2 августа 2017, 17:24

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